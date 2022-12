Fiscal Marita Barreto cuestiona liberación de implicados en red criminal: “Está en peligro la investigación”

Fiscal Marita Barreto se pronuncia por liberación de investigados. RPP

La fiscal Marita Barreto se pronunció sobre la liberación de diversos investigados por el Ministerio Público, todos relacionados con el presidente Pedro Castillo, pese a las serias acusaciones en contra del grupo.

“(Tengo que) criticar profundamente esta decisión que ha tenido esta sala. Lamentablemente es una decisión incongruente e inconsistente, que deja mucho que desear. Las resoluciones judiciales están sujetas a las críticas y me corresponde, como fiscal superior, salir a replicar públicamente”, manifestó.

El último viernes dos de diciembre, la Primera Sala de Apelaciones declaró fundadas las apelaciones del empresario Samir Abudayeh y Hugo Chávez, expresidente de Petroperú; ambos con indagaciones por presunta corrupción al interior de la citada entidad.

Los mencionados fueron puestos en libertad junto al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, y el exasesor de inteligencia Henry Shimabukuro. El grupo fue detenido el pasado 25 de noviembre excepto Chávez, quien se entregó a las autoridades tras su viaje a Bolivia.

En este escenario, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder indicó en diálogo con RPP que “estos fundamentos no han sido coherentes, ello porque nos se han valorado realmente la situación del caso en concreto”.

“Esto es grave (…) esta sala está de cara opuesta a la búsqueda de la verdad y sobre todo coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. Lo que persigue el Ministerio Público es una medida contemplada en la ley, que tiene un plazo de diez días de detención preliminar, para realizar actos urgentes y evitar un peligro de fuga u obstrucción en el proceso”, afirmó.

La fiscal lidera el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

Destaca peligro de fuga

La autoridad del Ministerio Público también destacó que la sala valoró la situación de forma individual para cada implicado. En este sentido, recordó que a los investigados por la Fiscalía se les imputa integrar una presunta organización criminal, grupo bajo la supuesta tutela del presidente Pedro Castillo.

“Para este tipo de procesos los análisis de los elementos de convicción deben ser (evaluados) conjuntamente. No solo individualizarlos, sino también en conjunto. Erróneamente se señala que para los peligros solo se valoró la gravedad de la pena, cuando en realidad se valoraron otros criterios, como la falta de arraigo de calidad”, indicó.

En otro momento, aseguró que los argumentos de la sala “colocan en peligro una investigación prolija que trabaja el Equipo Especial, justamente para no tener investigaciones que permanezcan en el tiempo sin que se concluyan”.

“(¿Coloca en riesgo la investigación?) Por supuesto, se ha establecido que no hay peligro para estas personas por el solo hecho de que estas se entregaron, pero el Sr. Shimabukuro, por ejemplo, nunca se entregó sino que se le capturó”, comentó.

La fiscal Marita Barreto también resaltó que el jefe de la DINI se entregó después de 24 horas de conocer la resolución judicial, sin celulares y equipos electrónicos.

“En ese momento el Sr. (José Luis Fernández Latorre) seguía laborando por la DINI, luego dicen que no hay peligro de fuga porque él ya no trabajaba para la sala. Fíjense en lo incoherente e inconsistente de la sala. (…) Podemos concluir que no hubo un argumento sólido para tomar la decisión de liberarlos”, increpó.

