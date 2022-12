Congresista Vivian Olivos solicita información al JNE por presunta filiación del presidente de EsSalud al Movadef

Fujimorista Vivian Olivos cuestionó la labor del JNE y la ONPE. Foto: Congreso de la República.

La congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le remita información si la firma de Aurelio Arturo Orellana Vicuña, actual presidente ejecutivo de EsSalud, apareció en los planillones que el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), organización de fachada de Sendero Luminoso, presentó hace algunos años cuando trataba de inscribirse como partido político.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, en el marco al artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República, solicitar información sobre la presunta afiliación del señor Aurelio Arturo Orellana Vicuña en el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), este último considerado brazo político de Sendero Luminoso”, se lee en el documento dirigido al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas.

La grave denuncia apareció ayer en el diario Perú 21. En la citada publicación se indica que el nombre de Orellana Vicuña apareció en un planillón a cargo de Cindy Raymondi Soto, conocida activista del Movadef, quien, al ser detenida en 2014 durante la Operación Perseo, no tuvo mejor idea que tragarse el chip de su celular para evitar dar información a la Policía.

El jefe de EsSalud indicó que no es su firma y dijo no saber por qué aparece su registro. “En primer lugar, esa no es mi firma, no es mi letra, no es nada mío. Si revisan Reniec, esa no es mi firma esa nunca la hago, como que trataran de imitar mi firma. Esa no es mi firma y mi letra menos”, dijo.

🚨#ALERTA Solicité con carácter de urgencia información al @JNE_Peru sobre la presunta afiliación del presidente Ejecutivo de @EsSaludPeru, Aurelio Orellana Vicuña, en el #MOVADEF, tal como informó un medio de comunicación. #VacanciaYa pic.twitter.com/YzmLJXMfOh — Vivian Olivos (@VivianOlivos) December 5, 2022

“No entiendo de dónde han podido sacar esa firma. Niego categóricamente esa firma, he sido suplantado probablemente”, agregó.

Rechazan vinculación

A través de un comunicado, EsSalud informó que Orellana “no tiene ninguna afiliación política”. Para ello, adjuntó el link https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado, que es del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“No ha colaborado ni mucho menos ha suscrito documentos en apoyo a alguna organización política. Su trayectoria profesional no está vinculada a intereses partidarios ni movimientos políticos de ninguna índole”, agregó.

En esa línea, invocó a las autoridades que realicen las investigaciones del caso para esclarecer la situación. Ello, según precisó, con el fin de evitar afectar la imagen de quien “durante todo este tiempo se ha dedicado a salvar vidas, sobre todo durante la pandemia de la Covid-19″.

Aurelio Arturo Orellana Vicuña asumió la Presidencia Ejecutiva de EsSalud

Orellana Vicuña asumió el pasado 7 de noviembre la presidencia ejecutiva de EsSalud. En esa ocasión, dijo que trabajará de manera sostenida para reducir las brechas existentes en infraestructura, equipamiento y recursos humanos, a fin de brindar una mejor atención a los más de 12 millones de asegurados.

“Asumo este cargo con gran responsabilidad, con el reto y compromiso de brindar una mejor atención a los más de 12 millones de asegurados. Les pido a todos mis colaboradores trabajar juntos, día a día, para resolver las dolencias y problemas de salud y lograr su recuperación”, expresó.

El nuevo director ejecutivo de EsSalud llegó en reemplazo de Gino Dávila Herrera, quien renunció tras luego que el presidente de la República, Pedro Castillo, fuera ‘pifiado’ cuando asistió al aniversario del hospital Rebagliati.

Dávila Herrera estuvo al frente de la presidencia casi cuatro meses, dado que asumió el cargo el 13 de julio de este año. Asimismo, se convirtió en reemplazo de Alegre Fonseca, quien denunció que falsificaron su firma en una carta de renuncia, porque tampoco se encontraba enterado.

