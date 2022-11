Mario Carhuapoma retoma la presidencia ejecutiva de EsSalud, pese a denuncias y cuestionamientos

Mario Carhuapoma volvió a asumir este sábado los cargos de presidente ejecutivo y presidente del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de que el Poder Ejecutivo aceptara la dimisión de Gino Dávila al cargo.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 291-2022-TR, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), EsSalud dispuso que Carhuapoma vuelva a asumir las citadas funciones dentro de la institución como en 2021.

Entonces, el funcionario registró varias denuncias, entre ellas el haber recibido doble sueldo: uno como presidente ejecutivo y otro como el de docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Debido a una serie de acusaciones y denuncias en su contra, el Ejecutivo, a través del MTPE, lo cesó de sus funciones en enero del 2022.

Con esta nueva disposición, Mario Carhuapoma asume la quinta administración en lo que va del año tras 10 meses de haber sido retirado del mismo cargo.

Sobre el caso, el funcionario ha señalado que eran apreciaciones y no son denuncias porque todo estaba en regla. “Hay documentación oportuna que he presentado a la Universidad San Marcos en la que he solicitado mi suspensión de haberes de manera retroactiva, desde el momento en que sale mi designación como presidente ejecutivo de EsSalud. Es una cuestión de trámite administrativo”, indicó a Canal N.

En octubre del 2021, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción denunció a Mario Carhuapoma ante la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible.

En la acusación, presentada ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, el procurador Javier Alonso Pacheco Palacios señala que Carhuapoma y su asesor José Romero Oscco, supuestamente, habrían realizado contrataciones irregulares en el Seguro Social, por lo que solicitó el inicio de diligencias preliminares.

Asimismo, según un informe de Punto Final, Carhuapoma habría percibido doble sueldo desde que asumió el cargo en el 2021. Según el dominical, el funcionario recibió en agosto y setiembre de ese año el pago de más de S/22.000 como docente de Dedicación Exclusiva (DE) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En tanto, Panorama reveló que el funcionario registraba denuncias policiales por violencia familiar y sanciones por manejar en estado de ebriedad y causar un accidente. Detalló que el funcionario fue denunciado ante la Policía, el 15 junio del 2016, por su esposa debido al delito de violencia contra ella y sus dos hijas. El hecho ocurrió en una casa de la urbanización Las Moras, en San Luis.

El último viernes, Gino Dávila renunció al cargo de presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). El Gobierno aceptó la dimisión con las firmas del presidente Pedro Castillo y el ministro de Trabajo, Alejandro Salas.

Dávila fue designado a dicho cargo el pasado 13 de julio del presente año tras la renuncia de Alegre Fonseca. “Soy fiel representante de los trabajadores de EsSalud y mi compromiso es el buen trato a los asegurados que son nuestra razón de ser. La situación que atravesamos amerita ser mucho más ágiles y responder con más eficiencia a las demandas de nuestros asegurados”, expresó cuando asumió por segunda vez el cargo en ceremonia realizada en la sede central de EsSalud.

