Alianza Lima: Josepmir Ballón se entrena mientras espera su renovación

Josepmir Ballón tiene dos títulos nacionales con Alianza Lima.

El mediocampista de Alianza Lima, Josepmir Ballón, mantiene su forma física entrenando de manera particular, mientras espera el anuncio de la renovación de su contrato con el club ‘blanquiazul’.

Josepmir Ballón manifestó su intención de continuar en el equipo ‘íntimo’ y el acuerdo para su renovación está encaminada. Seguirá siendo el capitán de los ‘blanquiazules’ la próxima temporada. EL volante fue uno de los protagonistas en la campaña del técnico Guillermo Salas para lograr el bicampeonato. El futbolista fue uno de los jugadores que se quedaron a pesar del descenso de los ‘íntimos’. Mientras otros salieron del equipo, él se quedó y la resolución del TAS rectificó a los ‘grones’ en Primera División.

Pero mientras se oficializa su permanencia, Ballón aprovecha sus vacaciones para seguir entrenando. No quiere perder el ritmo futbolístico pues falta poco para empezar la pretemporada. El jugador subió un video en su Instagram donde se le observa haciendo trabajos físicos, exigiéndose al máximo. Está mentalizado en superarse individualmente.

Josepmir Ballón entrena al máximo en sus vacaciones. | Instagram

Alianza Lima anunció las salidas y llegadas de diferentes futbolistas en la conformación del plantel 2023. El zaguero Yordy Vílchez seguirá en el club. El defensa, que fue pieza clave para lograr el bicampeonato, extendió su permanencia hasta el 2024. Lo mismo pasó con el atacante Hernán Barcos, el goleador tendrá una temporada más para seguir haciendo historia en La Victoria. AL igual que Aldair Rodríguez, quien se quedará un año más gracias a la entrega que puso en los últimos partidos y en especial la gran actuación que tuvo en el triunfo 2-0 ante Cienciano en Cusco.

El deseo de Josepmir Ballón

Josepmir Ballón defendió las camisetas de la Universidad San Martín y Sporting Cristal e incluso salió campeón con esos equipos, pero nunca se le vio tan identificado con un equipo como lo hace con Alianza Lima. El volante fue uno de los más eufóricos celebrando el segundo títulos de los ‘blanquiazules’ y nunca ocultó su deseo de continuar en el club. Es más, confesó que quiere retirarse con los de Matute.

“Yo quisiera quedarme en Alianza, si puedo retirarme ahí, pero haciendo bien las cosas. Yo vivo día a día las cosas, trato de esforzarme y trabajar día a día. Estoy tranquilo para unos tres o cuatro años más, pero hay que buscar lo mejor para el club. Alianza como equipo grande tiene que seguir pensando en lograr el tricampeonato”, comentó Ballón en una de sus últimas entrevistas en GolPerú.

Josepmir Ballón: "Quiero retirarme en Alianza Lima" | GolPerú

El adiós del ‘10′

Hace poco se conoció que Jefferson Farfán había decidido retirarse del fútbol tras 21 años, noticia que puso nostálgico a muchos y no solo a los hinchas de Alianza Lima. La ‘Foquita’ hizo una carrera exitosa no solo en el Perú, también en el Mundo. Jugó en clubes importantes de Europa como el PSV Eindhoven, Schalke 04, Al-Jazira y Lokomotiv; donde en todos los equipos salió campeón. Un logro que merece ser reconocido porque es una increíble racha que no todos los jugadores peruanos tienen ese lujo.

La directiva de los ‘íntimos’ aseguró que todavía no tenían claro qué iba a pasar con Farfán la próxima temporada pues primero querían conocer qué objetivos personales tenía el delantero. La lesión a la rodilla no había permitido tener la continuidad que quería porque solo pudo jugar tres partidos este año, solo 13 minutos en esos partidos.

“Lo primero con Jefferson Farfán es ver dónde está él y saber cómo se siente. Queremos que siga ligado a Alianza Lima. Si es como jugador, excelente; si es en otro rol, también. Su contrato vence este año. La historia de Alianza con él va a estar ligada muchos años más. Si él quiere continuar, buscaremos la forma que se dé”, declaró el gerente deportivo, José Bellina, cuando se le preguntó sobre el futuro del ‘10′.

