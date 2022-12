Ley seca por elecciones regionales 2022 inició este sábado en estas zonas del Perú

(Andina)

Este sábado 3 de diciembre, desde las 08:00 horas, rige la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas con motivo por la segunda vuelta de elecciones de este domingo en nueve regiones del país. La norma estará en vigencia hasta el lunes 5 de diciembre a las 08:00 horas, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Dónde aplica?

La medida se aplicará en las siguientes regiones Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.

Quienes no cumplan con esta disposición podrán ser sancionados con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y una multa no menor de 3075 soles. A ello se añade una pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena.

Te puede interesar: Elecciones Regionales 2022, segunda vuelta: Estas son las nueve regiones que elegirán a sus nuevas autoridades

Este domingo 4 de diciembre se realiza la segunda vuelta de las Elecciones Regionales. (Andina)

Otras restricciones

Otras restricciones y sanciones mencionadas en la Ley Orgánica de Elecciones son:

- El día del sufragio (domingo 4 de diciembre), no podrán desarrollarse reuniones de electores en zonas cercanas a los puntos de sufragio en un radio de 100 metros. Esta restricción se aplicará entre las 7.00 y las 17.00 horas.

- Las reuniones políticas quedarán suspendidas a partir de las 00.00 horas del viernes 2 de diciembre. Se aplicará pena de cárcel, de entre tres meses y dos años, a quienes las realicen.

- La propaganda proselitista tampoco está permitida desde las 00.00 horas del sábado 3 de diciembre. A quienes incumplan con esta disposición recibirá prisión no menor de dos años y multas de entre 30 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT).

Te puede interesar: Elecciones Regionales 2022, segunda vuelta: Todo lo que debes saber para votar este domingo

Candidatos en disputa

Un total de 18 candidatos de 9 regiones del Perú irán a segunda vuelta el próximo 4 de diciembre. Ellos son:

Amazonas

Gilmer Horna (Sentimiento Amazonense Regional)

Grimaldo Vásquez Tan (Victoria Amazonense).

Cajamarca

Roger Guevara Rodríguez (Somos Perú)

Andrés Villar Narro (Frente Regional de Cajamarca).

Callao

Miguel Cordano Rodríguez (Contigo Callao)

Ciro Castillo Rojo Salas (Más Callao).

Cusco

Werner Salcedo Álvarez (Somos Perú)

Edy Cuéllar Margholt (Inka Pachakuteq).

Lambayeque

Alexander Rodríguez Alvarado (Alianza para el Progreso)

Jorge Pérez Flores (Somos Perú).

Lima Provincias

Rosa Vásquez Cuadrado (Unidad Cívica Lima)

José Bautista (Patria Joven).

Moquegua

Jaime Rodríguez Villanueva (Kausachun)

Gilia Gutiérrez Ayala (Somos Perú).

Pasco

Zumel Trujillo Bravo (Pasco Verde)

Juan Chombo Heredia (Somos Perú).

Piura

Reynaldo Hilbck Guzmán (Unidad Regional)

Luis Neyra León (Contigo Región).

SEGUIR LEYENDO