Elecciones Regionales 2022, segunda vuelta: Todo lo que debes saber para votar este domingo

81 % de virtuales gobernadores regionales involucrados en casos de corrupción

Todo va quedando listo para lo que será la segunda vuelta y poder elegir a los nuevos gobernadores regionales del país. 9 serán las regiones que realizarán el debe cívico y acudirán a las urnas este domingo, con un total de 6 millones 892 mil 945 ciudadanos hábiles quienes podrán ejercer su derecho en un total de 3,400 mesas de sufragio. A continuación, todo lo que debes saber para que puedas ir preparado a emitir tu voto responsable.

Lo primero que debes saber es que, solo en Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura, se estará llevando a cabo una segunda vuelta para la elección de los nuevos gobernadores regionales, ya que, en ninguna de éstas, los candidatos superaron el 30% de puntaje en votos.

Las medidas de bioseguridad también deben ser una prioridad al momento de que acudas a realizar tu voto; la ONPE, ante el inicio de la quinta ola por la Covid-19 ya ha anunciado que, se ha determinado un horario según el último dígito del numero de los DNI:

- 1 al 4: 7 a 11 a.m.

- 5 al 9: 11 a.m. a 5 p.m.

Es importante recordar que, en caso decidas no acudir a emitir tu voto, las multas electorales según la Ley N.º 28859 son:

- S/ 92 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

- S/ 46 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI

- S/ 23 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI

- S/ 230 por no asistir como miembro de mesa

- S/ 230 por negarte a conformar la mesa electoral.

Sin embargo, la sanción económica no es lo único que debemos tener en cuenta si es que no acudimos al centro de votación que nos corresponda, No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), tampoco podrás intervenir en procesos judiciales o administrativo; estarás inhabilitad para realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato. No podrás ser nombrado funcionario público y n podrás inscribirte en cualquier programa social y/u obtener brevete.

Para las elecciones regionales el uso de mascarilla dependerá de cada votante. (Andina)

Desde este último lunes 28 de noviembre empezaron a regir las restricciones electorales dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones; en tal sentido, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, no se podrá vender bebidas alcohólicas desde las 8.00 a. m. del sábado 3 de diciembre hasta las 8.00 a. m. del lunes 5 de diciembre. Es muy importante recalcar que la ley seca solo se aplicará en las regiones en las que se estarán dando los comicios.

Un total de 18 candidatos de 9 regiones del Perú irán a segunda vuelta el próximo 4 de diciembre. Ellos son:

Amazonas

Gilmer Horna (Sentimiento Amazonense Regional)

Grimaldo Vásquez Tan (Victoria Amazonense).

Cajamarca

Roger Guevara Rodríguez (Somos Perú)

Andrés Villar Narro (Frente Regional de Cajamarca).

Callao

Miguel Cordano Rodríguez (Contigo Callao)

Ciro Castillo Rojo Salas (Más Callao).

Cusco

Werner Salcedo Álvarez (Somos Perú)

Edy Cuéllar Margholt (Inka Pachakuteq).

Lambayeque

Alexander Rodríguez Alvarado (Alianza para el Progreso)

Jorge Pérez Flores (Somos Perú).

Lima Provincias

Rosa Vásquez Cuadrado (Unidad Cívica Lima)

José Bautista (Patria Joven).

Moquegua

Jaime Rodríguez Villanueva (Kausachun)

Gilia Gutiérrez Ayala (Somos Perú).

Pasco

Zumel Trujillo Bravo (Pasco Verde)

Juan Chombo Heredia (Somos Perú).

Piura

Reynaldo Hilbck Guzmán (Unidad Regional)

Luis Neyra León (Contigo Región).

Todo lo que debes saber sobre la segunda vuelta de las Elecciones. Canal N

SEGUIR LEYENDO