Super Junior en Perú: Las canciones en español que podría cantar en su concierto en el Estadio San Marcos

La noticia de la próxima llegada del grupo coreano Super Junior (SJ) a Perú para ofrecer un concierto el próximo 11 de febrero del 2023 en el Estadio San Marcos ha causado revuelo entre las fanáticas de nuestro país.

Como parte su tour mundial ‘Super Show 9: Road’, la agrupación llega a cantar sus mejores éxitos de su décimo primer álbum ‘The Road: Keep on going Vol.1′. La agrupación se encuentra realizando diferentes shows en varios países de Asia, Europa y América Latina.

Esta sería la tercera vez que toca en el Perú luego de dar multitudinarios conciertos en el 2013 y 2018. Su última presentación lo hizo en la explanada del Jockey Club en Surco.

Pero lo que pocos saben es que la agrupación conformada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook, también ha grabado canciones en español.

Además de tener colaboraciones con cantantes latinos como el grupo mexicano ‘Reik’ con quienes lanzaron el tema principal que lleva el mismo nombre de su minialbum ‘One more time’ (Otra vez) en octubre del 2018. Los mexicanos salen en el videoclip oficial junto al grupo de coreanos.

Este material discográfico contó con un total de cinco temas, entre ellos; ‘One More Time’ (versión Super Junior y Reik), ‘One More Time’ (versión Super Junior), ‘Lo Siento’ (remix de Super Junior y Leslie Grace) y por último un cover de una de las canciones más emblemáticas de Luis Miguel: ‘Ahora te Puedes Marchar’, siendo la primera canción que SJ canta totalmente en español y que fue tendencia en redes osciales

Pero el primer tema que ellos hicieron con una cantante de origen latino fue ‘Lo siento’ que lanzaron en su álbum ‘Replay’. Tanto la canción como el video musical contaron con la participación de Leslie Grace, marcando la primera colaboración de Super Junior con un artista extranjera que nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia de República Dominicana.

‘Lo Siento’ se grabó en coreano, inglés y español, mientras que en el video musical y la canción predomina el concepto latino. Leslie Grace participó como bailarina al lado de los siete miembros en el video musical.

Además, algunos integrantes de la agrupación de K-pop tienen sus propios temas en español, como es el caso de Yesung, quien en el año 2021 sacó como solista la balada ‘Corazón perdido’.

La agrupación de K-pop podría incluir varias de estas canciones en su setlist que interpretará en su concierto del próximo 11 de febrero en el Estadio de San Marcos, ya que nuestro idioma es el castellano y cantarla sería una forma de ganarse el cariño de sus fanáticas conocidas como ELF (siglas en inglés de las palabras ‘Ever Lasting Friends’, amigos para siempre).

La lista de los temas que cantan en su concierto

El setlist oficial del tour ‘Super Show 9; Road’ que viene brindando Super Junior en los países de Asia es:

‘Burn the floor’, ‘The crown’, ‘Super’, ‘Mr. Simple’, ‘Ticky tocky’, ‘Paradox’, ‘Mystery’, ‘Mango’, ‘Blue Moon’, ‘California Love’, ‘Lost Heart’, ‘To Me’, Be, ‘I Can’t’, ‘My Wish’, ‘Callin’, ‘Spy’, ‘Mamacita’,’House Party’, ‘Everyday’, ‘Wonder Boy’.

Además de ‘Let’s Dance’, ‘Devil’, ‘Don’t wait’, ’B.A.D’, ‘AT Gwanghwamun’, ‘Danger’, ‘Black suit’, ‘Sorry, sorry’ y ‘Bonamana’. Para su tour por Latinoamérica podría variar esta lista, incluyendo temas en español u otros temas de sus 10 álbumes que tiene en su larga carrera.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa para el concierto de Super Junior en el Estadio San Marcos iniciará el 3 y 4 de diciembre, exclusiva para clientes Interbank. En esta etapa habrá un 15% de descuento. Todavía no se anuncia cuando empezará la venta general de entradas.

Precio de las entradas

El precio oficial de las entradas para el concierto de Super Junior en Perú varía según las zonas del Estadio San Marcos.

En preventa (15% de descuento)

Platinum izquierdo: S/390

Platinum derecho: S/390

VIP: S/280

Preferencial: S/140

Venta general

Platinum izquierdo: S/460

Platinum derecho: S/460

VIP: S/330

Preferencial: S/165

Precios de las entradas para el concierto de Super Junior en Lima.

