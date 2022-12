Super Junior en Perú: precio de entradas, zonas y más sobre el concierto de la banda ícono del K-pop

Super Junior está de regreso a los escenarios con su gira mundial "Súper Show 9 : Road".

Super Junior, grupo ícono del K-pop, ofrecerá un concierto en Lima el próximo sábado 11 de febrero como parte del tour mundial “Súper Show 9: Road”. La esperada gira incluye varios países de Asia, Europa y América Latina, siendo nuestro país uno de los tantos seleccionados por la boyband formada por SM Entertainment.

La agrupación coreana, integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook, cantará los mejores éxitos de su undécimo álbum “The Road: Keep on going Vol. 1″ en el Estadio San Marcos, ubicado en Cercado de Lima.

Esta será la tercera vez que Super Junior toca en el Perú, luego de dar multitudinarios conciertos en el 2013 y 2018. Se sabe que, debido al cálido recibimiento que tuvieron, varios de sus miembros derramaron un par de lágrimas. El último show hizo vibrar a más de 10 mil fanáticos de todas las edades en el Jockey Club.

Foto: Twitter @SJofficial

Te puede interesar: Estos son los grupos de K-pop que se han presentado en Perú

Precio de las entradas y zonas

Hasta el momento, Teleticket no ha dado información sobre el precio de las entradas para el concierto de Super Junior en Lima. Se espera que en los próximos días la plataforma anuncie dicha información, que dependerá de las zonas pactadas para el Estadio San Marcos (Platinum, VIP, Campo, Tribuna Norte, Occidente y Oriente).

En el 2018, los precios para el show de Super Junior oscilaban entre los S/209 hasta los S/790.

K-pop boy group SUPER JUNIOR performs during concert "SMTOWN LIVE 2022" in Suwon, South Korea, August 20, 2022. REUTERS/ Heo Ran

Preventa y venta general

La preventa para el concierto de Super Junior en el Estadio San Marcos iniciará el 3 y 4 de diciembre, exclusiva para clientes Interbank. En esta etapa habrá un 15% de descuento. Todavía no se anuncia cuando empezará la venta general de entradas.

Te puede interesar: El negocio de las photocards K-pop en Perú: emprendimientos y riesgos de estafas en intercambios

La formación actual de Super Junior, una de las agrupaciones icónicas del K-pop.

SEGUIR LEYENDO