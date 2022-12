Mujer casi pierde todos sus ahorros luego de que insectos se coman los billetes

(TikTok / Dora Laura Espilco)

A pesar de todas las ventajas, todavía hay algunas personas que no confían en las entidades bancarias y deciden guardar sus ahorros debajo del colchón o en alguna otra parte segura de la casa para utilizar ese dinero en cualquier emergencia que se pueda presentar en casa.

Por alguna razón, justificada o no, los bancos no son los lugares más seguros para este tipo de gente que piensa de manera diferente y prefiere hacerlo como se hacía en siglos pasados.

Pero en tiempos de redes sociales, en las que muchos deciden exponer sus alegrías y desgracias, hay una usuaria que se animó a contar la historia de lo que le ocurrió al fajo de billetes que tenía a buen recaudo en casa.

Todo queda en video

La cibernauta es de las que no confían en los bancos. (TikTok / Dora Laura Espilco)

De acuerdo con la usuaria de la plataforma de videos de TikTok, identificada como Dora Laura Espilco, la mujer se llevó una triste y desagradable sorpresa cuando estaba en casa y decidió ir a buscar los billetes que tan celosamente guardaba en un rinconcito de su casa.

Pero al desenvolver el pequeño empaque en que tenía alrededor de mil soles (en billetes de 100 y 200 soles) vio que absolutamente todos estaban rotos. La única explicación razonable es que las polillas hicieron su trabajo y poco a poco se fueron comiendo los billetes.

Obviamente, todo quedó registrado en el videoclip de tan solo 14 segundos de duración, pero que fueron suficientes para que se vuelva viral en cuanta red social ha sido compartido.

Sin embargo, los usuarios se llevaron una sorpresa al inicio, pues en la descripción del video se puede leer “Si no disfrutas de tus ahorros, las ratas lo disfrutarán”, y más de una creyó que eran los roedores los causantes de la desgracia de la joven.

En un principio la mujer culpó a las ratas de comerse su dinero (TikTok / Dora Laura Espilco)

Como dice el viejo refrán: “todo tiene solución en esta vida menos la muerte”. Y es que en los mensajes que le dejaron a la tiktokera, decenas de cibernautas le recordaron que todavía era posible llevarlos a la agencia del Banco de la Nación más cercana y cambiar los billetes por unos nuevos. Cosa que hizo.

Hasta el momento, la simpática producción audiovisual ya suma más de 1.3 millones de reproducciones en TikTok.

De igual manera, ya son 15.5 mil corazones rojos de me gusta los que tiene este video. En la sección de comentarios, que superan los 500, se pueden mensajes de todo tipo. De los que le aconsejan qué hacer con los billetes rotos y de los que toman con humor esta situación y esperan que no lo vuelva a hacer.

“No son las ratas, fueron las polillas”, “Vas y te lo cambian en el banco sin costo”, “urgente un minino en casa, uff, por suerte en más de 2 años jamás me paso eso”, “O lo depositas en un banco y encima te paga por tener tu plata ahí!”, “Que no conocen las cuentas de débito? xd”, “por eso mejor ahorro con monedas”, “con tal que no se coman el número de serie puede ser cambiable”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

SEGUIR LEYENDO