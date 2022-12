Miguel Cordano asegura que su contrincante Ciro Castillo no tiene las competencias para ser gobernador regional

El candidato para el Gobierno Regional del Callao con el movimiento político Por Ti Callao, Miguel Cordano, aseguró que su contrincante, Ciro Castillo Rojo, no podría llevar a cabo una buena gestión como gobernador del primer puerto.

Según refiere el ingeniero, su adversario político no conoce el Callao y no ha sabido expresar sus propuestas en caso se haga con el cargo.

“En el primer debate del Jurado Nacional de Elecciones el pasado 19 de noviembre, fue una aplastante derrota, porque no logró presentar ninguna iniciativa ni siquiera de salud en cuanto a proyectos; yo hice la cobertura de los 5 temas principales y realmente me sorprendió mucho que él no hiciera nada, a partir de ahí ha entrado a un nivel de no presentar iniciativas ni siquiera presentarse a un debate entre ambos candidatos”, calificó Cordano.

Además, el candidato que ha participado conjuntamente con quien ha salido electo como alcalde provincial del Callao, precisa que, Castillo Rojo no estaría preparado para poder desarrollarse en el cargo que ostenta, puesto que, según refiere Cordano, su contrincante no conoce a profundidad al primer puerto de la República.

“Yo creo que el señor Castillo no tiene las competencias para desarrollar claramente este trabajo, él va a ir a aprender, en este caso, yo sí mantengo las consecuencias de ser un promotor y gestor nato, tengo más de 20 años de experiencia en gestión pública y conozco bastante al Callao, él lo desconoce, no habla mucho de eso y todo lo que hace es señalarme como corrupto y que trabajo para el actual Gobierno Regional, lo cual no es cierto”, complementó.

Del mismo modo, el candidato al Gobierno Regional, mencionó que, desde ya viene coordinando con los alcaldes de los 7 distritos del Callao que ya han sido electos para poder tener preparados los proyectos que desean ejecutar en las próximas gestiones tanto ediles como regionales.

Precisó también que el trabajo de la Contraloría va a tener un papel vital para evitar casos de corrupción de funcionarios y los conminó a que se pueda tener la suma cautela para los concursos y licitaciones que se vayan a dar gane quien gane.

SEGUIR LEYENDO