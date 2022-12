“Mamá, no era una etapa”, fans reivindican su amor por Super Junior tras confirmarse su concierto en Perú

Super Junior regresa a Lima y las redes sociales estallan.

Son muchos los fans que han visto su sueño cumplido tras confirmarse que Super Junior regresar a Perú en el 2023. Como se recuerda, la banda K-pop ya vino en dos oportunidades, y esta vez lo hará para presentarse en el Estadio San Marcos, como parte de su tour mundial “Súper Show 9: Road”.

Este jueves 1 de diciembre, la productora de evento Masterliveperu confirmó el concierto de, la agrupación coreana con más de 16 años de trayectoria musical, integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog, Ryeowook. El show se realizará el 11 de febrero del 2023 en el Estadio San Marcos y la preventa será el 3 y 4 de diciembre.

Cabe indicar que la boy band no solo llega con su tour, sino también con su reciente lanzamiento, su undécimo y nuevo álbum ‘The Road: Keep on going’; Vol.1, el cual contiene 5 temas con el single promocional “Mango”, ya disponible en Spotify y YouTube.

Al saber la noticia, los fans no dudaron en expresar su sentir a través de las redes sociales. Muchos calificaron este 1 de diciembre como excepcional, por la buena nueva, mientras que otros reivindicaron su amor por la agrupación, pues los siguen desde hace muchos años. “Mamá, no era una etapa”, señaló una seguidora, mientras otra dejó en claro que por fin podía pagar su entrada.

“Super Junior viene al Perú y por fin me puedo pagar un concierto de ellos, los amo demasiado, estoy llorando de emoción, soy inmensamente feliz”, “No lo puedo creer, mi corazón está que se sale al fin podré ir a un Súper Show. Super Junior en Perú, muchas gracias”, “Si me decían hace unos meses que podría ver a Super Junior en un concierto, les diría que sería imposible. I can’t believe. I will see my guys”, “Super Junior en Lima el próximo febrero, ya tengo planes 2023 año elf”, “Mi mejor regalo de cumpleaños, ver a Super Junior una vez más”, son algunos de los comentarios que inundan Twitter.

“Esperando que aperture para comprar las entradas de Super Junior”, “Gracias Super Junior por hacer que mi 1de diciembre del 2022 tenga la primera ilusión de un 2023 con buenos inicios”, “Acabemos con esas entradas, viene Super Junior”, son más comentarios que no dejan de multiplicarse en la red, haciendo que la agrupación se convierta en tendencia.

Cabe recordar que esta sería la tercera vez que la banda llega a nuestro país. Los titanes del K-pop se presentaron el 2013 y 2018, siendo este último en el Jockey Club.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa para el concierto de Super Junior en el Estadio San Marcos iniciará el 3 y 4 de diciembre, exclusiva para clientes Interbank. En esta etapa habrá un 15% de descuento. Todavía no se anuncia cuando empezará la venta general de entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Super Junior?

El precio de las entradas para el concierto de Super Junior en Perú varía según las zonas del Estadio San Marcos.

En preventa (15% de descuento)

Platinum izquierdo: S/390

Platinum derecho: S/390

VIP: S/280

Preferencial: S/140

Venta general

Platinum izquierdo: S/460

Platinum derecho: S/460

VIP: S/330

Preferencial: S/165

