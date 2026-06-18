Álex Ubago regresa al Perú por los 25 años de su primer disco: fechas, ciudades y dónde comprar entradas

Álex Ubago regresa al Perú por los 25 años de su primer disco

Álex Ubago confirmó su regreso al Perú con dos conciertos en 2026 como parte de su gira internacional “¿Qué pides tú? 25 aniversario”, un tour que celebra el álbum con el que inició su carrera discográfica y se instaló en el pop en español a inicios de los años 2000.

El cantautor español se presentará en Arequipa y Lima durante agosto. El anuncio generó expectativa entre sus seguidores peruanos, que lo acompañaron desde sus primeros éxitos y que ahora tendrán un reencuentro con un repertorio centrado en los clásicos de su debut.

Álex Ubago envía saludos a fans de Perú

El cantante español envió un mensaje dirigido a su público peruano, con un anuncio puntual sobre su show en Lima y el repertorio que prepara para esta etapa de aniversario.

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“Qué tal, amigos de Lima, Perú? el próximo 8 de agosto estaremos en concierto en vuestra ciudad como parte de la gira del 25 aniversario de mi primer disco, Que pides tú, en un concierto muy especial y muy remember, en el que tocaremos íntegramente todas las canciones de aquel primer álbum, además de otros éxitos de mi carrera, así que no os lo podéis perder. Todavía quedan algunas entradas que podéis conseguir”, dijo en su saludo.

Álex Ubago envía saludos a sus fans peruanos y los invita para ir a sus conciertos para agosto en Lima y Arequipa.

Cuándo y dónde: fechas confirmadas de Álex Ubago en Perú

La gira de Ubago en Perú tendrá dos paradas consecutivas:

Arequipa: viernes 7 de agosto de 2026 , en el Teatro Fénix .

Lima: sábado 8 de agosto de 2026, en el Centro de Convenciones Scencia, ubicado en La Molina.

El formato de la visita, con fechas seguidas en dos ciudades, apunta a un recorrido breve pero concentrado, con el foco puesto en el aniversario del disco que abrió su carrera ante el público internacional.

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Ubago se presentará en el Teatro Fénix de Arequipa y en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina. IG

Entradas: dónde comprar y qué plataforma se usa

Las entradas para los conciertos de Álex Ubago en Perú están disponibles en Joinnus, según la información difundida para la venta local. La recomendación para los fans es adquirirlas por los canales oficiales para evitar reventas o publicaciones con precios alterados.

Estos son los precios para ir al concierto Álex Ubago:

Precio full

- Platinum central: S/. 450.00

- platinum lateral: S/. 420.00

- Balcón VIP A: S/. 350.00

- Balcón VIP B: S/. 300.00

Las entradas para los conciertos en Perú se venden a través de Joinnus, según la información del anuncio.

La gira “¿Qué pides tú? 25 aniversario”: qué celebra y por qué es especial

Ubago celebra con este tour el aniversario 25 del álbum “¿Qué pides tú?”, su debut discográfico lanzado en 2001, el proyecto que lo puso en el mapa del pop melódico en español. La propuesta del tour se apoya en ese material como columna vertebral del show, con un recorrido que busca replicar el espíritu de esa primera etapa: canciones directas, letras románticas y un formato que privilegia la interpretación.

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En esa lógica, el público peruano espera escuchar temas que marcaron una generación y que se mantienen vigentes en radios, playlists y conciertos, con una puesta en escena orientada a la cercanía.

Pie de foto: El repertorio del tour se centra en el álbum debut “¿Qué pides tú?” y los grandes éxitos de su carrera. IG

Qué canciones podrían sonar: el repertorio que esperan los fans

Aunque la lista final de canciones puede variar por ciudad y por tramo de la gira, el eje del espectáculo está puesto en el álbum debut y en los éxitos más reconocidos del cantautor.

Entre los temas más asociados a esa etapa figuran “Aunque no te pueda ver” y “Sin miedo a nada”, canciones que impulsaron su presencia en Latinoamérica y que suelen ser infaltables cuando el artista repasa sus inicios. A eso se suma el interés por escuchar una selección ampliada de su catálogo, con baladas que consolidaron su estilo y lo mantuvieron vigente en el circuito de conciertos.

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El anuncio de esta gira, además, se inserta en un contexto en el que los tours de aniversario se convirtieron en un formato fuerte: la audiencia busca revivir discos completos, letras conocidas y momentos que conectan con etapas personales.