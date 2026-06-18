Andrés Hurtado se queda sin abogado en audiencia y reacciona incómoco cuando juez le menciona a Elio Riera: “Ya no es”

El jueves pasado, Andrés Hurtado compareció de manera virtual ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado

El exconductor de televisión Andrés Hurtado, vinculado a red de sobornos y tráfico de influencias, mostró incomodidad la semana pasada cuando un juez mencionó a su antiguo abogado, Elio Riera, durante una audiencia, al notar que no tenía defensor presente.

Hurtado compareció el jueves pasado ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, en una audiencia para controlar la acusación en el proceso donde que enfrenta junto a la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila.

A comienzos de mayo, el Ministerio Público solicitó por este caso una condena de 4 años y 8 meses de prisión para Hurtado, debido a presuntas irregularidades detectadas en el trámite realizado en 2019 por el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones, cuando pidió renunciar a la nacionalidad peruana para poder jugar en China.

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Por su parte, Del Águila enfrenta una solicitud fiscal de cinco años y cuatro meses de cárcel, inhabilitación durante diez años y el pago de 487 días-multa.

Hurtado explicó que había reemplazado a su antiguo abogado, Elio Riera, y que no fue notificado formalmente sobre la audiencia

El juez Walther Huayllani informó que el exconductor no contaba con abogado habilitado en ese momento por un cambio reciente de defensor, Elio Riera.

“Él ya no es mi abogado (...) Hace como una semana más o menos cambié de abogado al doctor Paco Castillo y no me avisaron de (la audiencia de) hoy, pero si usted gusta, yo para no cambiar todo su trabajo, yo puedo (seguir)”, replicó el expresentador.

“No sé si es necesario tener abogado o no tenerlo, porque como recién se cambió, parece que no se han cursado seguro los papeles. Yo he venido porque usted me citó e inmediatamente (lo hice), como tiene que ser”, continuó.

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El juez consultó a la especialista judicial sobre la constancia de la nueva defensa en el expediente, pero no figuraba registro de la variación en la representación legal, por lo cual dispuso que, de no presentarse uno en un plazo de 24 horas, la defensa pública a cargo de Marcos Lucas Asencio lo representaría en el proceso.

“Yo tengo que decirle al nuevo abogado, al doctor Paco Castillo, que mañana mismo se apersone donde ustedes, me imagino que se escribe un apersonamiento que es mi nuevo abogado. ¿Así es?”, preguntó Hurtado, tras lo cual recibió respuesta afirmativa. La audiencia fue reprogramada para el jueves 9 de julio a las 8:30 horas.

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La nueva defensa de Hurtado estará encabezada por William Castillo Dávila, quien cuenta con experiencia en la representación de figuras de alto perfil, como el fallecido exdictador Alberto Fujimori

La nueva defensa de Hurtado está encabezada por William Castillo Dávila, quien, al igual que Riera, representó al fallecido exdictador Alberto Fujimori entre 2013 y 2016 en causas como el caso de los “diarios chicha” y el uso de un teléfono público en prisión. El equipo se completa con las abogadas Nayeli Giufra Hurtado y Nayely Sócola Valverde.

El cambio en la defensa se conoció una semana después de que el Ministerio Público solicitara, por otra causa, 30 años de prisión para la exfigura televisiva por una red de sobornos en la que también figura la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

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En rigor, el exconductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ ha sido vinculado con un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.