K-pop en Perú: estos son los grupos que se han presentado en el país

El año 2012 fue importante para los 'fandoms' por la llegada de 'idols' al Perú. Composición Infobae.

El fuerte rumor de que en las próximas semanas se confirme el primer concierto de BTS en Perú ha ocasionado una serie de reacciones en las redes sociales, sobre todo porque sumaría un importante logro para el ARMY peruano -nombre con el que se conoce a sus fanáticos- ya que mantienen una campaña imparable en las plataformas digitales para que productoras conozcan que en el territorio nacional existe un importante número de fans de este grupo, considerado el más popular de los últimos años y con gran impacto mundial.

A raíz de estas interacciones que se han generado en Internet, vamos a recordar cuáles han sido los grupos K-pop que se han presentado en el país y que nos ubicaron en el mapa de interés para varios organizadores de mega espectáculos.

JYJ - Marzo 2012

Esta presentación marcó un antes y después, ya que fue la primer agrupación formada en Corea del Sur que visitó el país. JaeJoong, YooChun y Junsu se apoderaron del Estadio Monumental por más de una hora de show. Según detalla la columnista Pilar Orue, los fans hicieron un balconazo en el hotel JW Marriott como parte de la bienvenida. Durante la presentación, los artistas se lucieron con unos atuendos rojo y blanco, que se asocian a nuestra bandera.

JYJ / KPOP

UKISS - Octubre 2012

No pasaron muchos meses para que los miembros de esta boyband se presentaran en el mismo escenario de Lima. Al ser su primera vez en Perú, ellos realizaron un fanmeeting para poder interactuar y conocer a sus fans peruanos. En este punto es importante indicar que una de las características de los fandoms peruanos es la responsabilidad en la organización para que sus idols vivan un momento inolvidable.

BIGBANG - NOVIEMBRE 2012

Si hablamos de los históricos del K-pop, es imposible no mencionar a BIGBANG, grupo que abrió las puertas a muchos de sus compañeros para que logren internacionalizar sus carreras. El Jockey Club recibió a cientos de fans que disfrutaron el espectáculo que formó parte del ‘Alive Galaxy Tour’. Ellos aprovecharon para dedicar unas palabras en español y G-dragon se paseó por el escenario mostrando la bandera peruana.

BIGBANG / KPOP

SUPER JUNIOR - ABRIL 2013

Uno de los mayores referentes del género. Como parte de su gira mundial ‘Super Show 5′. Gracias a las anécdotas que compartieron los asistentes, se conoció que algunos miembros no aguantaron las lágrimas por el recibimiento que tuvieron. Además, como un hecho anecdótico, hubo una propuesta de matrimonio.

CNBLUE - Enero 2014

El evento se realizó en la Costa Verde, por lo que los artistas y asistentes vivieron una experiencia musical única cerca al mar. Ellos llegaron a Perú como parte del Blue Moon World Tour.

CNBLUE

LUNAFLY - Abril 2014

La banda surcoreana, compuesta por Sam, Yub, Yun y Jin, visitaron el país para sorprender a sus admiradores con su mejor repertorio, causando que todos los presentes coreen sus temas.

NU’EST - Septiembre 2014

Esta es una de las agrupaciones K-pop que se ganó el corazón de los peruanos. Aunque anunciaron su separación en el 2022, en medio de la pandemia, su legado musical es el mejor regalo de despedida que pudieron dedicar a los fans.

NU’EST

MBLAQ - Octubre 2015

Los intérpretes de “Mona Lisa”, “Oh yeah”, “Broken” y “Y”, pisaron suelo peruano para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte del Vamos A+, una gira que los llevó a recorrer algunos países de Latinoamérica. De acuerdo a las historias de los fans, ellos intentaron aprender algunos pasos de la marinera e interactuaron con sus admiradores en un fanmeeting.

B1A4 - Febrero 2016

Este grupo coreano, que debutó el 23 de abril de 2010 con su sencillo “O.K”, llegó a Perú gracias a una selectiva gira a la que solo unió tres países. Su programación de presentaciones ocasionó que fanáticos de otros países lleguen al país para disfrutar de su música.

B1A4

CONCIERTOS K-POP EN 2022

El primero grupo que inició su gira internacional de presentaciones fue BTS, con su famoso ‘Permission to dance on stage’, que realizaron sus espectáculos durante el mes de marzo. Otros anuncios oficiales y confirmados son el regreso al escenario de TWICE, que ha ganado una singular popularidad en la red social Tiktok con la canción “Alcohol-Free”. El grupo femenino (G)I-DLE, que debutó en 2018, también saldrá de tour. Finalmente, el último en sumarse a esta lista es la boy band MONSTA-X con 13 presentaciones programadas.

