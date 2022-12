Super Junior en Perú: Estos son los precios de las entradas a su concierto en el Estadio San Marcos

Super Junior llega al Perú en el 2023. Twitter.

La espera terminó. Luego de cinco años, Super Junior, grupo del género K-pop, regresa al Perú para dar un concierto el próximo sábado 11 de febrero como parte del tour mundial ‘Super Show 9: Road’, en el Estadio San Marcos, en el Cercado de Lima.

La agrupación surcoreana, integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook, cantará los mejores éxitos de su décimo primero álbum ‘The Road: Keep on going Vol. 1′ para el deleite de todos sus fanáticos del Perú.

Luego de venir en el 2013 y 2018, la boyband se llevó un grato recuerdo de sus fans peruanas, ya que vibraron y corearon las canciones, a pesar de que sea en otro idioma. El último concierto tuvo la presencia de más de 10 mil personas que fueron a la explanada del Jockey Club.

Debido a la gran expectativa de su llegada y que el nombre de la banda ya es tendencia en Twitter en el Perú. Las entradas estarán a la venta a partir del 3 y 4 de diciembre de forma exclusiva para los clientes de Interbank.

Super Junior está de regreso a los escenarios con su gira mundial "Súper Show 9 : Road".

Los precios de las entradas

Si tienes pensando comprar las entradas, aquí está el detalle de los precios que a publicado la página web de Teleticket y la productora Master Live que serán los encargados de recibir a la agrupación coreana.

Preventa con 15% de descuento

- Platinum izquierdo: S/390

-Platinum derecho: S/390

-VIP: S/280

-Preferencial: S/140

Precio completo

- Platinum izquierdo: S/.460

- Platinum derecho: S/.460

- VIP: S/.330

- Preferencial: S/.165

Precios de las entradas para el concierto de Super Junior en Lima.

Canciones

Super Junior tiene varios hits en el género pop, hip-hop, baladas y algunas en inglés, entre las que destacan ‘Mr. Simple’, ‘Sorry, sorry’, ‘Bonamana’ ,’Devil’ ; y las cantadas en solitario como ‘Corazón Perdido’, ‘Be’, ‘California Love’, y ‘At Gwanghwanmun’, entre otras.

Te puede interesar: Sin el Arena Perú, ¿qué otros locales se pueden usar para los conciertos en Lima?

Discografía

La agrupación pionera del k-pop ha grabado diez álbumes y un minialbum desde el 2005. Tuvieron reconocimiento internacional cuando lanzaron su tercer álbum ‘Sorry sorry’ en el 2009.

Cuentan con muchos premios, en el 2015 se convirtieron en el primer grupo en ganar la categoría de Artista Internacional en el Teens Choice Awards 2015. Ellos cuentan ocho premios en el MNET Asian Music Festival y siete galardones en el Golden Disk Awards.

Además de ser grandes cantantes, también son actores y referentes de moda porque en el 2007 se llevaron el título a los artistas mejores vestidos en los Summer Break 20′s Choice Awards.

Te puede interesar: Super Junior, Ha*Ash, Paramore y todos los conciertos programados en Lima para este 2023

Super Junior está de regreso a los escenarios con su gira mundial "Súper Show 9 : Road".

Lanzan documental por Disney Plus

A través de sus redes sociales, Disney Plus anunció el lanzamiento del documental de Super Junior, ‘The last man standing’ que llegará a la plataforma de streaming en 2023, pero aún no hay fecha exacta de estreno y ls lista de los países que estará disponible dicho material audiovisual.

El grupo K-Pop contará la historia de sus inicios y cómo es la industria moderna de este fenómeno musical. Se sabe que el largometraje estaba planeado para la celebración de sus 15 años de aniversario y sería lanzado en los cines del mundo, pero debido a la pandemia, el proyecto se pudo realizar.

Las llamadas ELF (siglas de las palabras ‘Ever Lasting Friends’ (amigos para siempre) como se hacen llamar las fanáticas de este grupo, esperan el primer tráiler del documental de Super Junior, pues es una de las agrupaciones que se ha mantenido hasta la actualidad en ese género musical.

SEGUIR LEYENDO