FPF denuncia falsas convocatorias de futbolistas para integrar la selección peruana en Estados Unidos

Selección peruana se pronunció sobre presuntas pruebas de selección para el equipo mayor. Crédito: Federación Peruana de Fútbol.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado oficial para advertir a la ciudadanía sobre una serie de convocatorias y pruebas de futbolistas que vienen siendo difundidas en Estados Unidos utilizando de manera indebida la imagen institucional del organismo. La entidad dejó en claro que no mantiene ningún vínculo con estas iniciativas y alertó que las publicaciones generan falsas expectativas entre jóvenes jugadores y sus familias.

La advertencia surge luego de que en redes sociales comenzaran a circular anuncios relacionados con supuestas pruebas para conformar una denominada “Selección Peruana USA”, proyecto que emplea colores, escudos y referencias asociadas a la FPF. Según la federación, dichas convocatorias no cuentan con autorización oficial y no forman parte de ningún programa de captación o seguimiento de talentos impulsado por la institución.

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A través de su pronunciamiento, la FPF informó que no viene realizando, promoviendo ni autorizando procesos de selección de futbolistas en territorio estadounidense mediante academias privadas, organizaciones independientes o terceros que utilizan su nombre sin consentimiento. Asimismo, exhortó a padres de familia, deportistas y comunidad peruana residente en el extranjero a verificar cualquier información relacionada con selecciones nacionales únicamente mediante los canales oficiales.

Federación Peruana de Fútbol advierte sobre falsas pruebas de selección para el equipo nacional. Crédito: FPF.

¿De dónde vienen estas publicaciones?

Las convocatorias denunciadas por la FPF fueron difundidas principalmente a través de redes sociales vinculadas a Jersey Elite Soccer Academy. Entre los perfiles que promocionaron estas actividades figura la cuenta de Instagram “futbol_club_broncos”, donde se publicaron afiches invitando a jóvenes futbolistas a participar en supuestas pruebas para representar a Perú.

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En dichas publicaciones también aparecen mencionados nombres como los de César Jesa y el denominado “profe Alessandro”, quienes figuran como parte de la organización de estas actividades. Además, se señala que las pruebas tendrían lugar en la dirección 310 Rifle Camp Road, ubicada en Woodland Park, Nueva Jersey.

Las convocatorias estaban dirigidas a jugadores de distintas categorías y apelaban especialmente a jóvenes nacidos en Estados Unidos con ascendencia peruana. Uno de los anuncios incluso aseguraba que los futbolistas seleccionados tendrían la posibilidad de representar a Perú en competencias internacionales.

La cuenta de Instagram que promocionaba las pruebas de selección que denuncia la federación. Crédito: Captura Instagram.

No es la primera vez que se realizan este tipo de actividades. El pasado 25 de abril ya se había promocionado una prueba similar en la que se invitaba a los participantes a formar parte de una supuesta representación peruana para competir en un torneo denominado “Lima Cup”. En la publicación se utilizaba el mensaje: “Muestra tu talento y sé parte de la selección peruana”, una frase que ahora ha quedado bajo cuestionamiento tras el pronunciamiento de la federación.

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Las precisiones de la FPF

Ante la difusión de estas convocatorias, la Federación Peruana de Fútbol fue enfática al precisar cómo funcionan realmente los procesos de identificación y seguimiento de talentos vinculados a las selecciones nacionales.

La entidad recordó que no realiza procesos de selección mediante convocatorias abiertas organizadas por terceros ni a través de academias privadas. Asimismo, explicó que la detección de jóvenes futbolistas se desarrolla exclusivamente por medio de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, que cuenta con profesionales autorizados para realizar labores de observación, seguimiento y visorias.

La federación también remarcó que toda convocatoria oficial relacionada con selecciones nacionales es comunicada únicamente a través de sus plataformas institucionales. Por ello, advirtió que ninguna persona, organización o academia está autorizada para utilizar el nombre, los símbolos o la identidad visual de la FPF con fines de captación de jugadores o promoción de actividades deportivas.

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Además, el organismo informó que el uso indebido de sus signos distintivos podría derivar en acciones legales. Según indicó en el comunicado, el caso será puesto en conocimiento de las autoridades competentes con el objetivo de proteger a los deportistas, sus familias y la institucionalidad del fútbol peruano.