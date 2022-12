¿Cuándo inicia la preventa y venta general de entradas para el concierto de Super Junior en Lima?

Super Junior regresará a Lima por tercera vez. Su último concierto en la capital se realizó en el 2018.

Oficialmente, Super Junior será la primera agrupación de K-pop en pisar el país este 2023. Como parte del tour mundial “Super Show 9: Road”, la boy band se presentará en el Estadio San Marcos el próximo sábado 11 de febrero, donde harán vibrar a sus fanáticos con los éxitos de su undécimo álbum Vol.1 “The Road: Keep on Going”.

“Mango”, “Don’t Wait”, “My Wish”, “Everyday” y “Always” son los sencillos que forman parte de su último trabajo. Sin embargo, la banda surcoreana alista un segundo comeback para diciembre de este año, en el que presentará el álbum Vol.2 “The Road: Celebration”, que contará con temas musicales llenos de vibras navideñas.

Además de ello, los fanáticos podrán escuchar las canciones que marcaron el éxito de la banda en estos 17 años de carrera artística. “Mr. Simple”, “Super”, “She Wants It” y “Sorry Sorry” fueron virales hace más de una década, marcando un antes y después en la segunda generación de grupos del K-pop.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Según informó Teleticket, los fans de Super Junior podrán adquirir sus entradas a modo de preventa este sábado 3 y domingo 4 de noviembre, a través de su plataforma oficial. En esta etapa, los clientes Interbank contarán con un 15% de descuento.

La fecha para la venta general de entradas aún no ha sido anunciada.

Precio de las entradas

Las zonas se dividirán en Platinum izquierdo, Platinum derecho, VIP y Preferencial.

En preventa (15% de descuento)

Platinum izquierdo: S/390

Platinum derecho: S/390

VIP: S/280

Preferencial: S/140

Venta general

Platinum izquierdo: S/460

Platinum derecho: S/460

VIP: S/330

Preferencial: S/165

En el 2018, Super Junior se presentó en el Jockey Club como parte de la gira “Super Show 7″. En aquel entonces, la entrada más barata costaba S/209 y la más cara S/790. El éxito fue arrollador.

Super Junior está formado actualmente por 10 miembros: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook y Kyuhyun. Super Junior hizo su debut oficial el 6 de noviembre de 2005, bajo la dirección de SM Entertainment.

La primera alineación Super Junior, conformada por Leeteuk, Heechul, Hankyung, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kibum. Soo Man, quien marcó el inició del proyecto musical juvenil, denominó a la agrupación como “la puerta para el estrellado en Asia”.

