Más de 250 niñas peruanas descubren su potencial en ciencia y tecnología gracias a proyecto liderado por una joven emprendedora

El programa busca contribuir a la mejora de las habilidades en emprendimiento e innovación de más mujeres en STEM. - Crédito: Andina

En un contexto en el que la tecnología, la ingeniería, la ciencia y la innovación ganan cada vez más espacio en el mercado laboral, la participación de las mujeres en estas áreas continúa siendo uno de los grandes desafíos pendientes en el Perú. Aunque en los últimos años se han registrado avances, las cifras muestran que las jóvenes siguen enfrentando barreras que dificultan su ingreso y permanencia en las denominadas carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Frente a esta realidad, diversas iniciativas impulsadas por organizaciones, instituciones educativas y jóvenes líderes buscan acercar estas disciplinas a niñas y adolescentes desde edades tempranas. Una de las experiencias que ha logrado generar impacto en distintas regiones del país es TechHER Revolution, un proyecto peruano que apuesta por fortalecer el liderazgo femenino y despertar el interés por la ciencia y la tecnología entre las nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

TechHER Revolution logra que más de 250 niñas se acerquen a la ciencia y la tecnología

Mujer hispana profesional técnica soldando una placa electrónica con precisión y habilidades especializadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa es liderada por Leslie Collao Bazán, joven fundadora de la asociación juvenil Kusisqa, quien creó el programa con el objetivo de brindar mayores oportunidades a adolescentes de entre 13 y 17 años interesadas en desarrollarse en campos relacionados con la ingeniería, la programación, la tecnología y otras áreas STEM.

La propuesta surge en un escenario donde la representación femenina en estas carreras todavía es limitada. Según datos analizados en un foro organizado por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), la participación de mujeres en disciplinas STEM ha mostrado crecimiento durante la última década, pero aún se mantiene por debajo de los niveles de paridad. A ello se suman cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que indican que solo el 38% de los títulos universitarios en estas especialidades fueron obtenidos por mujeres.

PUBLICIDAD

Con ese panorama como punto de partida, TechHER Revolution comenzó a trabajar para acercar herramientas, conocimientos y referentes femeninos a adolescentes de distintas zonas del país. Durante su primera edición, el programa reunió a 158 niñas y adolescentes procedentes de 14 departamentos, quienes participaron en actividades de formación vinculadas al liderazgo, la innovación y el desarrollo de habilidades tecnológicas.

Uno de los resultados más destacados fue la creación de 45 grupos de trabajo, los cuales posteriormente evolucionaron hacia organizaciones juveniles, iniciativas comunitarias y clubes impulsados por las propias participantes. Estos espacios permitieron que las jóvenes continuaran desarrollando proyectos en sus localidades y mantuvieran una red de colaboración más allá de las capacitaciones iniciales.

PUBLICIDAD

“Muchas niñas tienen el talento y la curiosidad para desarrollarse en áreas como la ingeniería, la tecnología o la ciencia, pero aún enfrentan barreras relacionadas con estereotipos, falta de información o ausencia de modelos a seguir. Por eso es importante generar espacios donde puedan descubrir su potencial y visualizarse como futuras profesionales y líderes”, señala Leslie Collao.

El crecimiento del programa continuó durante 2025 con una nueva edición desarrollada en el distrito de San Salvador, ubicado en la provincia cusqueña de Calca. En esta etapa, la iniciativa logró capacitar a 98 niñas en temas relacionados con liderazgo, ciencia y tecnología, ampliando su alcance en una de las regiones con menor acceso a este tipo de programas especializados.

PUBLICIDAD

La brecha femenina en carreras STEM sigue siendo un reto en el Perú

Mujer hispana profesional técnica soldando una placa electrónica con precisión y habilidades especializadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de TechHER Revolution se desarrolla en un momento en el que diversos estudios alertan sobre la necesidad de impulsar una mayor participación femenina en sectores vinculados a la innovación y la investigación científica.

De acuerdo con información del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt), las mujeres representan apenas el 33,36% de los investigadores registrados en el país, una cifra que evidencia la persistencia de una brecha importante dentro de la comunidad científica nacional.

A ello se suma otro dato revelador: más del 53% de adolescentes no contempla estudiar carreras STEM, lo que refleja que muchas de las barreras aparecen antes del ingreso a la educación superior. Factores como los estereotipos de género, la falta de referentes y el desconocimiento sobre las oportunidades laborales continúan influyendo en las decisiones académicas de miles de jóvenes.

PUBLICIDAD

Consciente de esta realidad, TechHER Revolution también incorporó acciones orientadas a fortalecer el entorno educativo. Durante su intervención en Cusco, el programa capacitó a 20 docentes en metodologías STEM inclusivas y promovió la participación de familias y autoridades locales en los procesos de aprendizaje de las estudiantes.

Para Leslie Collao, el acceso de más niñas a herramientas vinculadas con la ciencia y la tecnología tiene efectos que trascienden el ámbito individual. “Cuando una niña accede a herramientas que fortalecen sus capacidades, los beneficios trascienden a su entorno. Su crecimiento impacta en su familia, en su escuela y en la comunidad donde vive”, sostiene.

PUBLICIDAD

El alcance conseguido por la iniciativa permitió que su fundadora fuera reconocida por Protagonistas del Cambio UPC por los ODS, programa dirigido a jóvenes emprendedores sociales de entre 18 y 29 años que impulsan proyectos con impacto positivo en sus comunidades.

A través de mentorías, acompañamiento especializado y espacios de visibilidad, esta plataforma busca fortalecer emprendimientos sociales enfocados en generar cambios en ámbitos educativos, ambientales y económicos. Actualmente, la convocatoria permanece abierta hasta el 30 de junio para jóvenes que lideren iniciativas con impacto social y busquen ampliar el alcance de sus proyectos.