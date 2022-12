Rebeca Escribens y su emotivo mensaje al cómico ‘Nabito’: “Eres un capo y aquí estamos para ayudarte”

Rebeca Escribens se solidariza con el cómico ‘Nabito’. (Captura)

Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su programa para enviarle un emotivo mensaje al cómico Jhon Sandoval, conocido artísticamente como ‘Nabito’, tras revelar que padece de la enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. La conductora no dejó pasar la oportunidad para expresar su solidaridad ante la complicada situación que está viviendo el integrante de ‘El reventonazo de la Chola’.

La presentadora comenzó resaltando la importancia de buscar ayuda cuando uno más lo necesita. Esto luego de escuchar al humorista contar que mantuvo en secreto su diagnóstico por varios años y que recién decidió compartir la noticia con sus seguidores porque “ya no puede controlar la enfermedad”.

Durante la última edición de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens aseguró que, tanto ella como sus compañeros de América Televisión lo apoyarán en todo momento y en lo que necesite. Además, lo animó a seguir hablando de su condición para que reciba la ayuda necesaria.

“Estamos aquí para solidarizarnos, quizás más adelante quieras hablar de este tema para ver de qué manera todos te podemos ayudar. Finalmente, uno viene al mundo no solo en una cápsula, sino para esta pendiente de las necesidades de los demás... Aquí están tus compañeros de trabajo para lo que desees”, dijo la actriz.

Asimismo, le agradeció por los buenos gestos que ha tenido con ella y terminó elogiándolo. “Eres un capo, un crack y aquí estamos para ayudarte y tienes un ángel bendito a tu lado llamado Ernesto Pimentel”, sentenció.

Jhon Sandoval cuenta cómo se enteró que padecía del síndrome de ELA

En la última edición del programa conducido por ‘La Chola Chabuca’, Jhon Sandoval pidió unos minutos del espacio televisivo para dar a conocer la noticia de su enfermedad a los televidentes y a sus seguidores, dejando a más de uno sorprendido y apenado.

“Yo creo que el público que me sigue necesita saber por qué no estoy a un 100%. Hace 5 años que sufrí la pérdida de la fuerza del brazo. Hasta que, en el 2018, en el hospital Mogrovejo, me detectaron una enfermedad llamada ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que iba a ir avanzando y el doctor me dijo vas a tener 6 meses de vida. Yo me quedé mudo, me quedé mal, en shock”, reveló.

Tras ello, reveló que junto a su madre recibió el diagnóstico. Sin embargo, su progenitora se mostró más entusiasta en seguir un tratamiento, pero el especialista le indicó que no tendría cura. “Estuve con mi mamá, me quedé en shock cuando el doctor le dijo a mi mamá que no había tratamiento y que solo me dieran calidad de vida”, agregó bastante conmovido.

Pero, eso no fue lo más difícil que le tocó vivir. Ese mismo año, su padre sufrió de un infarto y se enteró de que su esposa estaba embarazada, por lo que dejarse caer no era una opción. El artista tuvo que convertirse en la cabeza de familia y hacerse cargo de los suyos.

Pese a ello, explicó que sentía que era el momento de contarlo porque siente que no puede controlar la enfermedad. “Me atrevo a hablar ahorita porque ya se me fue de las manos. Yo pensaba que lo iba a controlar y no”, expresó.

