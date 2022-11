Rebeca Escribens protagonizó atrevida entrevista con su productor: “Estoy deliciosa”

Rebeca Escribens protagonizó atrevida entrevista con su productor | América TV

Rebeca Escribens sorprendió a los televidentes durante la transmisión en vivo de ‘América Espectáculos’, de este viernes 11 de noviembre. La actriz y conductora puso en aprietos a su productor Luis Otani, a quien se le acercó más de la cuenta en una entrevista ‘falsa’.

“Hoy día tengo ganas de pararme, me he puesto rica y apretadita. Estoy deliciosa, no puedo ya conmigo. Me toco y digo ‘basta’. Necesito a alguien que me diga que estoy bonita, que me he vestido hermoso”, expresó mientras modelaba por el estudio de América TV.

Una vez tuvo enfrente a su productor, no se le ocurrió mejor idea que sentarlo en el sofá y simular una entrevista. “Cuéntame un poquito de Jota Benz, ¿ya tiene recuperada la rodilla? ¿No? No te puedo creer”, le dijo al comunicador, que intentó guardar la compostura en todo momento.

Sin embargo, el nerviosismo terminó apoderándose del productor cuando Rebeca Escribens posó su mano encima de su hombro y se acercó lentamente a su rostro. “¿En donde ha reapercido? Mi rey, cuéntame”, le dijo para luego estallar en risas. Otani se echó para atrás, pero no dejó de sonreír en ningún momento.

Rebeca Escribens puso nervioso a su productor en vivo. (América TV)

Regresará este 2023

Rebeca Escribens seguirá siendo figura de América TV el próximo año. Junto a Katia Condos y Almendra Gomelsky, el trío de amigos formará parte del canal de Pachacamac con el show ‘Mujeres de la PM’. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar la participación de Gianella Neyra porque mantiene contrato con Latina TV.

“Con pena que no esté la otrita (Gianella Neyra), nos falta una, pero estamos haciendo casting para la cuarta... Estamos dejando abierta las posibilidades. El programa tendrá la misma esencia cochina, pero en otro formato”, comentó Condos para las cámaras de América TV.

En tanto, la presentadora de ‘América Espectáculos’ convocó en su programa a un casting para buscar el reemplazo de la cuarta integrante hasta que se solucione la situación de su compañera.

Rebeca Escribens recibe apoyo de sus amigas. (Foto: Instagram)

