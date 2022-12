Conductores del Corredor Azul paralizan labores y provocan ausencia de buses que afecta a pasajeros

Los usuarios del Corredor Azul han esperado hasta cuarenta minutos para abordar uno de estos buses. (Andina)

Este jueves 1 de diciembre, un grupo de 50 conductores del Consorcio Transporte Arequipa S.A. (CTA), a cargo del Corredor Azul, paralizaron sus labores con el fin de exigir una mejor situación laboral. Esto ha producido que, desde la mañana, muchos pasajeros denuncien que hay ausencia de buses.

De ese modo, los usuarios de este medio de transporte han reportado en América Noticias que esperaron hasta 40 minutos para poder abordar uno de estos vehículos desde el distrito del Rímac. “No hay buses. He esperado mucho, casi una hora y no es usual esta situación”, comentó un ciudadano, quien expresó su molestia, ya que utiliza este servicio para ir a su centro de trabajo.

“No avisan que se van de huelga. No es posible. Ahora hay bastante tráfico”, dijo una mujer quien tenía que llegar a las ocho de la mañana a su destino.

Varios choferes vienen acatando esta medida debido a que no les han pagado sus respectivas remuneraciones, según un representante de los conductores del Corredor Azul que paralizaron sus operaciones. “Nos retrasan mucho los pagos. Del pago de fin de mes nos han dado 500 soles, a otros 400 soles y a otros nada y la CTS a ninguno nos han pagado”, contó al medio.

“En lo personal, vengo trabajando cinco años en este consorcio y solo me pagaron dos años. Hay otros compañeros tienen más años y no le han pagado nada. Cuando vino la pandemia nos redujeron el sueldo a todos, y nos dijeron que era por ciertos meses y que luego íbamos a tener el mismo sueldo, pero, a la fecha, seguimos con el sueldo que nos descontaron”, añadió.

Sumado a ello, cuando fueron consultados sobre si han intentado buscar hablar con los representantes del consorcio CTA a cargo del Corredor Azul, respondieron lo siguiente: “Las veces que hablamos no nos dan respuesta y todo queda en un saco vacío. Seguiremos hasta que el gerente se reúna con nosotros y lleguemos a una solución. Si no llegamos a una acuerdo, no trabajamos. Ahora de una flota de 80 somos 50 conductores y buses que han parado”.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que se reporta una menor circulación de buses del Corredor Azul. Esto mediante una publicación desde su cuenta de Twitter, donde hizo un llamado al concesionario a solucionar la demanda de sus trabajadores para no continuar afectando al servicio y a los usuarios.

Beneficios para usuarios

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los usuarios de los corredores Rojo y Amarillo -desde el 28 de noviembre- están aptos para pagar una sola tarifa de S/3.50.

Usuarios de corredores Rojo y Amarillo pueden conectar sus viajes pagando solo S/3.50. (Andina)

De ese modo, los pasajeros que se trasladen, por ejemplo, desde el distrito de Villa El Salvador hacia Ate o La Molina podrán hacer uso del servicio 101 del Corredor Amarillo y en la avenida Javier Prado hacer conexión con las rutas 201, 204, 206 y 209 del Corredor Rojo.

Así, empleando ambos medios de transporte se pagará un solo precio que se hará efectivo al validar el segundo viaje en los paraderos que se ubican en la intersección de las avenidas Javier Prado con Evitamiento, donde transitan ambos corredores. Solo se requiere que no hayan pasado más de dos horas desde que empezó el primer recorrido.

