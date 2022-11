Tras idas y vueltas, Claudio Yacob dejó de ser jugador de Universitario de Deportes

Claudio Yacob no es más jugador de Universitario de Deportes.

La historia entre Universitario de Deportes y Claudio Yacob llegó a su fin para el bien de ambas partes. Todo empezó cuando el club ‘crema’ le hizo saber al volante argentino que no estaba en los planes de Carlos Compagnucci para la próxima temporada, pero jugador quiso hacer respetar su contrato vigente por todo el 2023, pues se iba a presentar a la pretemporada. Incluso, empezó a informarse de que demandaría al club por incumplimiento de acuerdo.

Fueron varios días de tira y afloja los que se vivieron en Ate. Y finalmente llegaron a un acuerdo para cortar vínculo. Así lo dieron a conocer los ‘merengues’ a través de sus redes sociales. Yacob llegó a la ‘U’ a mediados de año tras la salida del uruguayo Ángel Cayetano. Su ingreso llenó de expectativas a los hinchas debido a su paso por la Premier League y hasta perteneció a la selección argentina. Poco duró la ilusión: no tuvo un buen desempeño durante la temporada, solo jugó ocho partidos y dos de ellos como titular.

Mal comienzo

No empezó con el pie derecho Claudio Yacob en Universitario de Deportes porque tuvo un debut para el olvido. Se estrenó en el partido contra Deportivo Municipal en el estadio Monumental de Ate el 30 de julio. Aquel día, fue el ‘villano’ en la derrota de su equipo. Perdió el balón en una salida fácil y fue bien aprovechado por Roberto Ovelar, quien no dudó y venció el arco de José Carvallo. El ‘blooper’ del jugador fue lo más criticado.

“Me sentí bien. El grupo me recibió muy bien. Después de haber tenido un debut que no esperaba sentí mucho el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Así que estoy bien cómodo y a medida que pasen los partidos me iré sintiendo mejor, pero bastante satisfecho en lo personal y sobre todo en lo grupal”, declaró el volante tras su debut accidentado en una entrevista para GOLPERU.

Claudio Yacob se equivocó salida y le costó la derrota a Universitario.

Fue reemplazado

Aparte de su rendimiento discreto durante la temporada, Yacob tampoco tenía espacio en el equipo de Carlos Compagnucci. De hecho, el técnico ya encontró otras alternativas en el mediocampo: Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra. Ambos fueron recientemente oficializados a pedido del DT. El primero, de nacionalidad chilena, llegó procedente de Deportes Tolima de Colombia, donde tuvo un destacado desempeño.

Por otro lado está el excapitán de Sporting Cristal, que regresó al club ‘crema’ después de 10 años, siendo una de las bombas del mercado de pases. Ellos integrarán la nueva volante: pondrán toda su experiencia junto a la juventud y proyección de Jorge Murrugarra y Jordan Guivin. Juntos deberán ser determinantes para poder hacer un buen papel en la Copa Sudamericana y el campeonato nacional.

Calendario de Universitario

- Inicio de pretemporada: 5 de diciembre.

- Sorteo de la primera fase de Copa Sudamericana: 21 de diciembre.

- Noche Crema: 7 de enero.

- Inicio de la Liga 1: 13 de enero.

