Alianza Atlético denuncia que Leonardo Rugel firmó por ellos y luego se arrepintió

Leonardo Rugel era considerado uno de los jugadores más prometedores de Universitario de Deportes.

Leonardo Rugel dejó de pertenecer a Universitario de Deportes después de rechazar su oferta de renovación, pese a que la dirigencia ‘crema’ hizo el máximo esfuerzo por retenerlo, ya que lo consideraban una de sus grandes promesas: las pretensiones económicas del jugador eran muy elevadas. Ahora, el central de 21 años se vio envuelto en una nueva polémica, ya que Alianza Atlético denunció que intenta desconocer el contrato por dos temporadas que les firmó.

Según el periodista Gustavo Peralta, Rugel recibió una mejor propuesta a la ofrecida por el ‘vendaval’, por lo que busca desvincularse del club. Este hecho habría causado la indignación de la dirigencia sullanense:

“¿Problemas? Desde Alianza Atlético informan que Leonardo Rugel firmó contrato con ellos por dos temporadas pero que en las últimas horas habría señalado que ya no desea continuar con el acuerdo. Esto ha generado mucha molestia en Lander Aleman, presidente del club de Sullana. El titular de Alianza Atlético buscará que se haga respetar el acuerdo que tiene varias semanas y anuncia que llegará hasta las últimas consecuencias. Se informa que a Rugel le habría llegado otra oferta mejor. Igual se espera, como corresponde, la versión del defensa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: José Luján es nuevo jugador de Universitario de Deportes

Gustavo Peralta sobre Leonardo Rugel (Twitter).

Peralta también descartó que la nueva oferta proceda de Universitario y recalcó que en el cuadro ‘merengue’ también se encuentran mortificados debido a que el futbolista continuaba negociando con ellos cuando ya había firmado contrato con el equipo norteño desde hace un mes atrás:

“Ante consultas: La ‘U’ no le ha hecho ninguna nueva propuesta. Más bien en el club hay mucha molestia con el proceder del defensa. Y es que firmó hace casi 4 semanas con Alianza Atlético y durante esa fecha señalan seguía negociando con el club. Universitario perdió tiempo esperando su respuesta sin saber que ya había tomado una decisión con firma y todo e incluso se rechazó ofrecimientos de muy buenas opciones para la defensa. Al primer jugador que la dirección deportiva le ofreció renovar fue a Rugel”, continuó.

Te puede interesar: Universitario: Matías Di Benedetto estaría cerca de convertirse en defensor ‘crema’

Leonardo Rugel disputó 20 partidos y marcó 2 goles en sus 2 temporadas con Universitario (Liga 1).

Leonardo Rugel y su etapa en Universitario

Leonardo Rugel nació en Tumbes el 2 de junio de 2001 y en 2017 llegó a Universitario de Deportes, donde fue escalando hasta llegar al equipo de reservas en 2019.

Su debut en primera división se produjo en 2020 durante un préstamo a UTC, donde disputó 2 partidos. En 2021 recibió la confianza de Ángel Comizzo para retornar a Ate y disputó 9 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, jugando tanto de central como de lateral derecho y perfilándose como un jugador con proyección.

El defensa }entró en lugar del lesionado Federico Alonso y logró el primero de los 'merengues'. (GOLPERU).

Te puede interesar: Universitario y su tajante decisión sobre el futuro de Claudio Yacob

No obstante, con la llegada de Gregorio Pérez para el Clausura, Rugel perdió participación y solo jugó 3 partidos. Este 2022 las cosas no mejoraron, ya que Álvaro Gutiérrez no lo puso en ningún partido y tuvo que esperar la llegada de Carlos Compagnucci, quien lo alineó en 5 oportunidades.

Su partido más recordado fue el último clásico cuando vencieron 2-0 a Alianza Lima en Matute. En dicho partido ingresó a los 3′ en reemplazo de un lesionado Federico Alonso y convirtió el primer tanto. Pese a sus buenas actuaciones y el discreto nivel de Nelinho Quina y Alonso, continuó como suplente, hecho que también habría generado su salida del club, ya que considera que a sus 21 años necesita continuidad.

SEGUIR LEYENDO: