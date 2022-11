Universitario y su tajante decisión sobre el futuro de Claudio Yacob

Universitario no tiene en sus planes a Claudio Yacob para el 2023.

Desde varios días atrás se viene hablando de que Universitario de Deportes no quiere contar con Claudio Yacob para la siguiente temporada, no obstante, su salida no ha sido oficializado, pues aún tiene contrato vigente por todo el 2023. En esa línea, la ‘U’ le habría notificado al futbolista una tajante decisión con el fin de acelerar su partida.

Según información del periodista José Marín, la directiva ‘crema’ le dijo al argentino que no está citado para la pretemporada, la cual está programada para el 05 de diciembre en las instalaciones de Campo Mar.

“Las puertas no estarán abiertas para él. No hay vuelta atrás en la decisión de que no sea parte del plantel y la rescisión de contrato será su única salida”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Foto: Twitter.

Te puede interesar: ¿Qué equipo peruano es más conocido? Hinchas de todo el mundo respondieron en el Mundial Qatar 2022

Esta publicación causó diferentes reacciones en la hinchada ‘crema’. Algunos se mostraron preocupados por una posible denuncia por parte del jugador hacia el club, mientras que otros no dudaron en compartir su molestia contra el mediocampista.

¿Por qué los hinchas quieren la salida de Yacob?

Claudio Yacob fue presentado como un gran refuerzo el pasado 9 de julio tras la salida del uruguayo Ángel Cayetano. Su currículo ilusionó a la fanaticada ‘merengue’, debido a que pasó muchos años jugando en la Premier League. Además, en su momento, fue integrante de la selección argentina.

Su debut fue el primer motivo para que los hinchas comiencen a dudar de su capacidad. A los 2 minutos del choque con Deportivo Municipal en el estadio Monumental, quiso salir jugando y terminó entregándole el balón a Roberto Ovelar, quien terminó marcando el gol de la derrota ‘crema’.

Claudio Yacob se equivocó salida y le costó la derrota a Universitario.

Después siendo extranjero, se suponía que sería titular, sin embargo, solo arrancó dos veces. Cerró la temporada con ocho partidos disputados y sumó alrededor de 200 minutos. Estos números llevaron a que los simpatizantes de la ‘U’ pidan su pronta salida.

Te puede interesar: Universitario: el plan de la dirigencia ‘crema’ para reforzar el ataque de cara al 2023

No tiene espacio en Universitario<i> </i>

El equipo dirigido por Carlos Compagnucci ya se reforzó en esa posición para el 2023, esperando la salida de Yacob. Rodrigo Ureña fue oficializado como flamante fichaje y llegó proveniente de Deportes Tolima de Colombia, donde participó de 43 juegos, incluida la Copa Libertadores.

Además del ‘chileno’, el DT argentino tiene a disposición a Horacio Calcaterra, quien dejó Sporting Cristal tras diez temporadas. Al igual que los dos volantes Jorge Murrugarra y Jordan Guivin, los cuales terminaron formando una gran dupla en 2022.

Los refuerzos de la ‘U’

A Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra se le suman los defensores José Luján, José Bolívar y Hugo Ancajima; y los extremos Martín Pérez Guedes y José Rivera. Los nombres de Yuriel Celi y Marcos Saravia suenan con fuerza en Ate.

Calendario de Universitario

- Inicio de pretemporada: 5 de diciembre.

- Sorteo de la primera fase de Copa Sudamericana: 21 de diciembre.

- Noche Crema: 7 de enero.

- Inicio de la Liga 1: 13 de enero.

SEGUIR LEYENDO