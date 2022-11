Carlos Desio, entrenador de Alianza Atlético: “La altura o el calor, no son factores determinantes”

El argentino dejó Sport Huancayo en el Torneo Clausura tras un desacuerdo con la directiva (Liga Profesional).

Carlos Desio, nuevo entrenador de Alianza Atlético de Sullana para la temporada 2023, dio a conocer los objetivos y desafíos que tendrá en el nuevo reto al mando del ‘vendaval’. Además, comparó las condiciones climáticas en su tercera experiencia en la Liga 1.

Desio llega al cuadro de Sullana en reemplazo de Mario Viera, quien dirigirá a Carlos A. Mannucci. Anteriormente, se hizo cargo de Sport Huancayo (2021) y llegó al Perú por primera vez para ser entrenador de Binacional de Juliaca en el 2021.

En noviembre pasado, Alianza Atlético de Sullana oficializó la llegada del estratega argentino y le dio la bienvenida a través de sus redes sociales. “¡Bienvenido, profesor Carlos Desio! Nuestro nuevo estratega es considerado dentro del top 5 de los mejores del fútbol peruano y confiamos en su capacidad para lograr nuestros objetivos institucionales”, citó la institución en sus cuentas oficiales de redes sociales.

“Estoy muy contento de volver al fútbol peruano y ahora con un nuevo desafío. Entrenar en el calor es algo a lo que no estoy acostumbrado, ya que con Binacional entrené en el llano (en Lima por la pandemia) y con Sport Huancayo en la altura. Es una nueva experiencia y estoy seguro que me servirá mucho como profesional”, sostuvo en una entrevista para DIRECTV.

El DT consideró que la Liga 1 es sumamente complicada por la manera en que se juega. “La liga peruana es muy difícil. Lo que yo pude notar es que el Torneo Clausura es mucho más complicado que el Apertura, pues es en donde se terminan de definir muchas cosas”.

Desio agregó que los diferentes escenarios hacen que se vuelva aún más difícil mantener la regularidad. “Los escenarios son bastante cambiantes. A algunos equipos les puede favorecer al altura, pero a otros no. El clima también es un tema complicado, en algunos lugares hace mucho calor mientras que en otros es todo lo contrario”.

Además, piensa que la existencia de una propuesta de juego por parte del comando técnico es elemental. “En Perú casi todos los títulos son de Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal. Los demás equipos están muy lejos, lo que significa que no sólo la altura o el calor son factores determinantes. Si no juegas al fútbol o tienes una buena propuesta, va a ser muy difícil quitarle el torneo a los equipos grandes”.

Desio no dudó en referirse a la continuidad de los entrenadores en la Liga 1. “Lamentablemente, si no consigues resultados te vas del equipo, pero bueno uno trabaja para eso y para siempre estar en constante crecimiento. Espero que podamos ganar más veces de las que perdamos para poder continuar y darle una alegría a la gente”.

Aseguró que las charlas con la directiva son bastante continuas e incluso ya habrían pensado en la conformación del plantel 2023. “Estamos en comunicación continua con el presidente y hemos estado lanzando nombres. Obviamente hay muchos equipos en busca de los mismos nombres, entonces se hace muy difícil más aún cuando casi el 80% del plantel son jugadores peruanos”.

Derrota de Argentina en Qatar 2022

Carlos Desio se refirió a la inesperada derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial de Qatar 2022, : “Vi jugar a Arabia Saudita y es un muy buen equipo, pero obviamente no esperábamos que le gane a Argentina. Sobre todo por el invicto tan grande con el que llegaba luego de enfrentarse a rivales de mayor nivel”.

Para Desio, el desempeño de los dirigidos por Scaloni no fue el mejor. “Hay que reconocer que el técnico de Arabia planteo muy bien el partido y tuvo un plan b, por las dudas. En ese aspecto no me sorprendió, si me sorprendió que Argentina se mostrará como un equipo deslucido y sin idea de juego”.

El estratega argentino reconoció que la ausencia de Giovani Lo Celso afectó el planteamiento del partido. “Argentina llevó muchos jugadores de ataque y muy pocos mediocampistas, esos jugadores que te dan el quite. Tenemos a Rodríguez y a Paredes que son los únicos dos, después los demás no son jugadores que tengan esas características”.

Desio siente que ahora sólo queda trabajar mucho la parte anímica de los jugadores. “Ahora tienen que trabajar mucho la parte anímica y la cabeza. En la parte futbolística tienen que ver el plan que van a utilizar contra México y también evaluar qué hacer si es que no llegar a salir las cosas. Es muy importante que sean precavidos”.

