Fan de Harry Styles engañó a su papá con entradas: “Me dijo que era para un partido de Perú”

Desde hace dos meses, los fanáticos del artistas armaron sus carpas alrededor del Estadio Nacional para estar cerca del escenario. (ATV)

Con el fin de las presentaciones de los representantes del género urbano, Daddy Yankee y Bad Bunny, se inició la cuenta regresiva para el esperado concierto de Harry Styles en Lima, artista que llegó a nuestro país para ofrecer un mega concierto en la explanada del Estadio Nacional. el cual ha sido programado para el martes 29 de noviembre. De acuerdo a los registros de la prensa local, los seguidores del exintegrante de One Direction estuvieron acampando más de un mes y medio con el objetivo de estar entre los primeros de la fila para poder acceder al recinto.

La gran acogida que ha tenido este show expuso el fanatismo que hay hacia el intérprete que sigue acumulando éxitos con su carrera como solista. Gracias al “Love on tour”, los peruanos podrán disfrutar de más de una hora de concierto del británico y su invitada, la artista de reggae jamaiquina, Koffee.

Harry Styles. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Harry Styles)

Acampando para el concierto de Harry Styles

Los seguidores de Styles se organizaron para poder separar los espacios donde pernotarían durante varios días. Estos fueron enumerados para evitar que se introduzcan otras personas a causa de la reventa de cola que se ha evidenciado en los últimos conciertos realizados en Lima.

Incluso hicieron horarios de relevo para que su actividad no perjudique sus labores en el trabajo, universidad, entre otros. Durante un recorrido que hicieron las cámaras de ATV Noticias se conoció la historia de un padre de familia que se convirtió en vigilante para poder cuidar a su hija durante este tiempo que acampó en los exteriores del Estadio Nacional.

Fans podrán ver a Harry Styles en el esperado show que brindará en el Estadio Nacional este 29 de noviembre.

“Me dijo que era para un partido de Perú”

El noticiero conoció la historia de un hombre que fue timado por su hija, quien deseaba obtener uno de los boletos para estar en el show en vivo de Harry Styles. Cuando le preguntaron si él ingresaría, explicó que solo había llegado al lugar para acompañarla, precisando que cuando le comentó sobre la venta de los tickets, le dijo que era para ver a la selección peruana.

“Mi hija compró la entrada en la preventa del 2019. Ella es fanática. Me dijo que vendían entradas para el estadio, para ver el partido de Perú, pero me engañó”, narró el señor ante las cámaras. Cuando la reportera le consultó su conocía al intérprete de “As it was”, este respondió “no sé quién es, no lo conozco”. Es válido indicar que el establecimiento elegido para el espectáculo es uno de los más famosos del país, ya que se toma para eventos oficiales de la bicolor.

Harry Styles. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for ABA)

Un concierto postergado

En diciembre del 2019, los fanáticos del británico en Perú se emocionaron al conocer que llegaría al país en el año 2020 con el “Love on tour”. Lamentablemente, el inicio de la pandemia en el mundo impidió que las fechas se concretaran de acuerdo a los programado, postergando el show sin una fecha definida.

Fue hasta el primero periodo del 2022 en que se anunció la realización del concierto, habilitando más entradas para los fans y validando aquellos boletos que fueron adquiridos hace dos años. No solo los peruanos esperaron con ansias este momento, también extranjeros que compraron los tickets y que vendrán al país solo para estar presentes en la única fecha producida por Artes Perú.

