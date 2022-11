Este es el setlist que Harry Styles cantará en su concierto en el Estadio Nacional

Harry Styles en Lima: Este es el setlist que cantará en el Estadio Nacional. Twitter.

Los fans están a pocas horas de poder ver y escuchar a Harry Styles, quien llegó al Perú después de ocho años como parte de su gira en Latinoamérica ‘Love on Tour 2022′. La última vez que el cantante británico visitó nuestro país fue cuando integraba la banda ‘One Direction’ en el 2014.

Luego de una larga espera, Harry Styles cantará sus mejores éxitos este 29 de noviembre en el Estadio Nacional. Desde un principio su concierto estaba programado para realizarse el 17 de octubre del 2020 en el Jockey Club de Surco, pero debido a la pandemia no se pudo realizar y se tuvo que suspender.

El cantante y actor llegó a Lima en las primeras horas del lunes 28 de noviembre, luego de dar un concierto multitudinario en Colombia El cantante tiene una lista de canciones que interpreta en sus conciertos en Latinoamérica. Los temas serán en el siguiente orden:

Lista de canciones

Comenzará con ‘Music fir a sushi Restaurant’, ‘Golden’, ‘Adore you’, ‘Daylight’, ‘Cinema’, ‘Keep Driving’, ‘Satelite’, ‘She’, ‘Matilda’, ‘Lights up’, ‘Canyon Moon’.

Además de ‘Treat People with Kindness’, ‘What makes You Beatiful’, ‘Late Night Talking’, ‘Watermelon Sugar’, ‘Love of my Life’, ‘Sign of the Times’, ‘Medicine’, ‘As it was’ y finalmente deleitará a todos sus fanáticos con ‘Kiwi’.

Algunos temas pueden variar, ya que Harry podría agregar u omitir una canción como sorpresa para sus seguidores.

Harry Styles cantará estas canciones en Lima. Instagram

¿A qué hora cantará Harry Styles?

Si asistirás al concierto de Harry Styles en Perú, recuerda que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a partir de las 15:00 horas.

La banda mexicana Kofee se presentará en el escenario a las 20:00 horas, mientras que el intérprete de 28 años hará su ingreso a partir de las 21: 00 horas.

Horario oficial para el show de Harry Style.

Los puntos de accesos

Es importante conocer lo puntos de accesos al coloso José Díaz, de acuerdo a la zona que detalla la entrada que ha adquirido-

- Zona Platimun Izquierda : Puerta 27 (Av. Paseo de la República)

- Zona Platinum Derecha: Puerta 34 (calle José Díaz)

- VIP: Puerta 9 (calle José Díaz)

- Zona General: Puerta 18 (Av. Paseo de la República)

- Tribuna Norte: Puerta 17 (calle José Díaz)

Mapa de ingreso para el concierto de Harry Styles en Lima.

Las entradas del 2019 y 2020 serán válidas sin canje

Si compraste tus entradas en el 2019 o el 2020, no te preocupes porque son validas sin necesidad de canje. Puede ingresar de forma directa al show de este martes 29 de noviembre del 2022 en el Estadio Nacional.

Recomendaciones

La empresa que ha organizado el concierto anunció algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta antes de ir al concierto de este 29 de noviembre, en el Estadio Nacional.

La cola autorizada de asistentes será únicamente desde las 6:00 horas del martes 29 de noviembre en las inmediaciones del Estadio Nacional.

No será permitido acampar en el Estadio ni en sus inmediaciones. Se recomienda establecer, previamente, un punto de encuentro con las personas que irán acompañadas y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y acomodación para agilizar los ingresos.

Es recomendable que el público descargue su boleta digital, lleve el celular con batería y ponga al máximo el brillo de la pantalla para facilitar la lectura del mismo.

Llevar impreso el ticket también ayudará muchísimo a la hora del ingreso. Se debe evitar compartir el QR y que nadie lo vea para evitar inconvenientes.

Harry Styles en concierto. Twitter.

Restricciones

Antes de ir show musical, toma en cuenta que no está permitido el ingreso de alimentos y bebidas (botella de vidrio o latas), solo tomatodos pequeños de plástico.

El ingreso con mochilas de más de 30 cm x 30 cm estarán prohibidos, lo mismo con las cámaras fotográficas y de video.

Se recomienda asistir con ropa y zapatos cómodos de acuerdo a las condiciones climáticas y recordar llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes. Importante, no comprar a revendedores, nada te garantiza que los boletos sean reales o únicos.

Es importante saber que todo menor de edad debe ir acompañado de un adulto responsable. La producción ha habilitado secciones especiales para sillas de ruedas en: Occidente baja y oriente baja. En caso de requerir asistencia se deberá buscar al personal de seguridad.

Fans de Harry Styles hacen cola desde hace un mes. (ATV)

