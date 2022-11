Fondo Blanquiazul reconoció que el clásico marcó a Alianza Lima y que lo del 2020 “no vuelve a pasar nunca más”

Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, se refirió al bicampeonato de Alianza Lima y del 2020.

Alianza Lima es el bicampeón nacional, luego de hacerse con el título de la Liga 1 este 2022. Por tal motivo, la consigna para la próxima temporada será revalidarlo y también competir en la Copa Libertadores. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sino por el esfuerzo de un plantel que fue de menos a más. En ese sentido, Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, reconoció que el punto de partida para este éxito se llevó a cabo en el último clásico ante Universitario de Deportes.

“Yo creo que el clásico fue un punto muy difícil para Alianza, como familia, como institución, pero sabíamos que todavía quedaba un largo trecho. A Alianza Lima nunca se le puede dar por muerto. Se tuvo que tomar decisiones. El área deportiva lo hizo y fue un campañón”, comentó en una entrevista para el diario El Comercio.

De la misma manera, reconoció que siempre pensó en que el equipo iba a darle vuelta a la situación, tal y como ocurrió en la temporada del 2021. “Yo nunca me di por muerto. Como cabezas de Alianza siempre debemos ver el vaso medio lleno. El equipo resurgió como un ave Fénix, como el año pasado que no nos veían campeones y lo fuimos”, dijo.

Y es que Alianza Lima no empezó el año de la mejor manera. De hecho, fue eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores sin ganar un solo partido y en el plano local no pudo conseguir el Torneo Apertura. No obstante, el panorama cambió para el segundo semestre, pues ganaron el Torneo Clausura y, posteriormente, se alzaron con el máximo título nacional. En parte se dio por el trabajo de Guillermo Salas, quien le cambió la cara en la última parte del campeonato hasta llevarlo a la gloria, aunque también, tal y como reconoció el mandatario, luego de la derrota en el clásico en Matute.

Ahora, consultado por su contribución para este bicampeonato, Gonzales Posada explicó que su mandato inició en tiempos complicados con la pandemia del COVID-19, pero que luego pudieron establecer las bases para que el cuadro ‘íntimo’ logre imponerse en el torneo local y en categorías menores. “Nosotros hemos comprado las acreencias de la SUNAT para darle una dignidad y un proyecto a Alianza Lima. Lo primero que hicimos fue recuperar el ADN ‘aliancista’ con los embajadores leyenda. El Fondo da los lineamientos, pone a los gerentes y estos gobiernan. Todos vamos de menos a más. Este año hemos ganado todos los títulos que se han jugado. Hay cantera. Hemos campeonado en Reserva y Promociones.

Alianza Lima y su fatídico 2020

Pero haciendo hincapié en el 2020, coincidiendo con la pandemia, Alianza Lima vivió el peor año de su historia, pues obtuvo un descenso matemático que, al final, pudo revertirlo en el TAS. Ante esta situación, el mandatario apuntó que un suceso de esa magnitud no volverá a ocurrir. “Yo aprendí muchas cosas. Pero creo que un equipo tiene que estar bien engranado. El 2020 fue un año muy difícil. Jugamos en Lima, fueron menos partidos, el equipo se volvió corto. Quienes me critican por el 2020 (campaña), tienen que entender que son coyunturas. Eso no vuelve a pasar nunca más”, sostuvo.

Alianza Lima descendió el 2020 tras perder en la última fecha ante Sport Huancayo, pero luego el TAS lo mantuvo en máxima categoría. (Liga 1)

Respuesta a Jean Ferrari

Jean Ferrari, administrador de Universitario, mencionó a inicios de noviembre que la imposibilidad de que la entidad ‘crema’ haya podido salir campeón nacional se debe al poderío económico de Alianza Lima. En esa línea, el miembro del Fondo Blanquiazul no se quedó callado y tuvo una respuesta que explica cómo su club ha sabido manejar sus cuentas.

“Alianza Lima comienza todos los años con menos cinco millones de soles porque paga sus acreencias al día, un día antes de que venza. Nosotros abonamos cinco millones, pero debido a la buena gestión hemos generado 90 millones. Y el año siguiente vamos a generar más de 100 millones. Eso es buena gestión que acompaña la gente y los resultados deportivos”, indicó.

“Alianza Lima es el Señor de los Milagros, el Zambo Cavero, la música criolla. Todos pensamos en un mismo objetivo: engrandecer a la institución. Esa frase no es cierta. Alianza Lima es millonario, pero por sus hinchas que le responden”, concluyó.

