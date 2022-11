COVID-19: Qué medidas de urgencia puede aplicar el Minsa ante el incremento de casos

Los contagios de la COVID-19 continúan incrementándose en el Perú y cada vez más personas con síntomas asociados a esta enfermedad están acudiendo a los Centros de descarte, donde se registran largas colas, para someterse a la prueba diagnóstica.

En ese sentido, la ministra de Salud, Kelly Portalatino señaló que se está evaluando la situación de la pandemia en el país y anunció que este jueves 1 de diciembre se dará a conocer si se restablecen las medidas de protección a fin de frenar el avance ante la eventual quinta ola de contagios.

En entrevista con Infobae Perú, el médico infectólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Juan Celis indicó que no se puede negar que estamos atravesando por una ola de contagios a nivel nacional. “El hecho de que no se quiera declarar no implica que no haya”, expresó.

Además, indicó que la mayoría de las personas sintomáticas que se realizan la prueba de descarte están saliendo positivo y resaltó que este panorama responde a la variante Ómicron DJ.1, que estaría predominando en el país. “Ya pasó por Loreto y ahora aparentemente está por todo el Perú”, señaló.

Ómicron DJ.1 es más contagiosa

El especialista explicó que esta nueva variante detectada en el Perú es muy contagiosa, hasta incluso 50 veces más que la variante original, sin embargo, destacó que los pacientes que presenten cuadros graves de la enfermedad y requieren ser hospitalizados o ingresados en UCI “son cada vez menos que las olas anteriores”.

En esa línea, sostuvo que se desconoce si estos indicadores se van a incrementar o empeorar. “En Loreto solo se ha tenido dos fallecidos y los que han estado más expuestos son los mayores de 50 años con comorbilidades y que no se han aplicado la cuarta dosis de la vacuna”, puntualizó.

Además, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que estamos en una fase de transición en la que el virus de la COVID-19 dejará de ser una pandemia para ser una endemia. “Esto quiere decir que vamos a tener muchas olas más porque este virus está cambiando constantemente y eso es lo que está ocurriendo ahora”, señaló.

221 Centros de Descarte en Lima y Callao atienden a la población en medio del incremento de contagios de la COVID-19

Medidas urgentes

Juan Celis sostuvo que ante el incremento de nuevos casos que se viene reportando en diferentes regiones del país, el Ministerio de Salud debe informar cuáles son los criterios que se van a considerar para determinar la gravedad de las olas de contagios. Explicó que no se trata solo de contabilizar los nuevos casos positivos. “Los casos que se están detectando no son ni la punta del iceberg”, asevero.

Señaló que lo importante es conocer la capacidad y respuesta del sector salud ante un eventual incremento de pacientes con cuadros graves y cómo va a ser el manejo de los pacientes hospitalizados y en UCI.

Asimismo, enfatizó que la única medida urgente es intensificar la campaña de vacunación. Sostuvo que es fundamental que la población vulnerable complete su esquema de protección con las cuatro dosis. “Hay regiones que tiene menos del 30%”, cuestionó y agregó que incluso en algunas regiones la aplicación de la segunda dosis no ha alcanzado a la totalidad de la población objetivo.

Reforzar la campaña es importante para frenar el incremento de contagios. (Andina)

Sobre un posible retorno al uso obligatorio de mascarillas, indicó que podría disponerse como una medida complementaria en espacios cerrados o poco ventilados como los buses de transporte público, donde el riesgo de contagio es mucho mayor.

El médico infectólogo además recomendó que la COVID-19 sea incluida en el grupo de enfermedades respiratorias como la influenza, para que de esa manera se pueda realizar una vigilancia y seguir de cerca el avance de estos virus y determinar cuál es el predominante.

Finalmente, recomendó a la ciudadanía a continuar protegiéndose, especialmente si se tiene personas vulnerables en casa, y a completar el esquema de vacunación y dosis de refuerzo, ya que al pasar a una fase endémica significa que todos los años se tendrán contagios y muertos por la COVID-19.

