Oficial: Guillermo Sanguinetti fue anunciado como nuevo técnico de Sport Boys para Liga 1 2023

Guillermo Sanguinetti vuelve al futbol peruano tras 7 años.

Sport Boys del Callao por fin encontró al director técnico con el que afrontarán la Liga 1 2023. Tras negociaciones infructuosas con Nolberto Solano y el argentino Omar Asad, finalmente la dirigencia ‘rosada’ cerró con el uruguayo Guillermo Sanguinetti, conocido en el medio por su paso por Alianza Lima entre 2014 y 2015. El cuadro chalaco dio a conocer la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales:

“¡Bienvenido a la familia rosada, Profe! Nos complace anunciar la incorporación del nuevo DT, quien asumirá las riendas del primer equipo esta temporada”, es el mensaje que acompaña la presentación.

‘El Topo’ regresa al Perú tras 7 años. Durante su etapa en La Victoria dirigió 66 partidos en los que cosechó 30 victorias, 21 empates y 15 derrotas, es decir, consiguió el 56,06 % de los puntos. En su primera temporada logró ganar la Copa Inca y clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores tras quedar segundo en el Acumulado. No pudo disputar la final con Melgar, ya que perdió el Clausura en un partido definitorio con Sporting Cristal, luego de que ambos quedaran igualados en la tabla de posiciones.

Te puede interesar: Jean Deza será jugador de Cienciano tras publicar una pista irrefutable en redes sociales

Su salida del cuadro ‘íntimo’ se dio a mediados de 2015. Tomó la decisión de renunciar tras la derrota 1-0 con Real Garcilaso en Matute, en un partido en el que Alianza terminó con 6 jugadores expulsados. Ese año también llegó a la final de la Copa Inca, pero la perdió con César Vallejo. Su conocimiento del fútbol uruguayo le permitió traer futbolistas que se consolidaron en el país como Gabriel Costa y Pablo Míguez.

El uruguayo trajo al Perú por primera vez a Pablo Míguez y Gabriel Costa.

Tras su primera experiencia en nuestro país, Sanguinetti pasó por el fútbol ecuatoriano en River Plate (2016) y en dos ocasiones con Delfín (2017-2018 y 2022) y Deportivo Cuenca (2018 y 2021). También estuvo en Colombia dirigiendo a Independiente Santa Fe (2018-2019), Cucutá Deportivo (2019) y Atlético Bucaramanga (2019-2020). Su mayor logro lo consiguió en Delfín, ya que en 2017 quedó subcampeón de la Serie A y clasificó al equipo a Copa Libertadores por primera vez en su historia.

Problema en el Sport Boys

La tarea de Sanguinetti en Sport Boys será complicada. En los últimos días el equipo tuvo problemas en la contratación de jugadores, ya que llegaron a acuerdos con Jean Deza, Alexi Gómez y Diego Penny, pero finalmente los traspasos se cayeron por desacuerdos con la administración. Lo mismo ocurrió con Nolberto Solano, quien incluso había declarado que sería el nuevo técnico de ‘la misilera’.

A ello se le suma la salida de referentes como Patricio Álvarez (firmó con Cienciano), Claudio Torrejón y Tarek Carranza. Este último expresó en su cuenta de Instagram que todavía le quedaba un año de contrato y no tenía intención de dejar el club, pero la dirigencia tomó la decisión de finalizar su vínculo intempestivamente.

Te puede interesar: Tarek Carranza se despide de Sport Boys y crítica a la directiva: “Tenía contrato vigente”

Ayacucho FC perdió la categoría tras perder la revalidación con Unión Comercio.

Julio García tomaría reclamo de Ayacucho y San Martín en el TAS

La permanencia de Sport Boys en primera división no está asegurada, debido a que Ayacucho y San Martín planean presentar un reclamo al TAS, argumentando que los ´rosados’ no cumplieron una serie de obligaciones de la Comisión de Licencias y por ende corresponde una resta de 8 puntos, la cual los condenaría al descenso.

Julio García, abogado que representó a Alianza Lima en su reclamo al Tribunal de Arbitraje Deportivo en 2021 para evitar el descenso y a Paolo Guerrero durante su suspensión por doping en 2018, estaría cerca de tomar el caso de ‘zorros’ y ‘santos’:

“Existe la posibilidad que yo lleve los casos, pero primero tenemos que cómo son bien las cosas. Y es que más allá de la intervención de estos dos equipos, Sport Boys tiene problemas con el reglamento de Licencias. No sabemos si cumplió en los meses de setiembre y octubre. Si la tendencia se hubiera sostenido, sí tendría que hacerse merecedor de la deducción de ocho puntos más. Pero, eso no lo sabemos porque, por ahora, no hay resolución”, declaró a Radio Ovación.

SEGUIR LEYENDO: