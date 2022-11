Tarek Carranza se despide de Sport Boys y crítica a la directiva: “Tenía contrato vigente”

Tarek Carranza llegó a Sport Boys en 2021. (Sport Boys).

Tarek Carranza anunció que no seguirá jugando en Sport Boys. El mediocampista dio a conocer la noticia mediante un post de despedida en su cuenta de Instagram. En dicha publicación dejó en claro que su intención era continuar en el cuadro del Callao, ya que tenía contrato por una temporada más, pero que la directiva decidió que no continuara:

“El 2023 iba a ser un nuevo reto para mí, pero el club decidió no querer contar conmigo AÚN TENIENDO CONTRATO VIGENTE para la siguiente temporada. Muchas gracias a toda la hinchada, de corazón…muchísimas gracias. Por su apoyo hacia mí, hacía el club y hacia el equipo (siempre va a ver un loco alentando). Sin más que decir me despido triste, pero con la frente en alto porque siempre di la vida por estos colores cada vez que me ponía la rosada. La vida y el tiempo ponen a las buenas perdonas en su lugar”, escribió.

La ‘Cobra’ también hizo un repaso por sus dos temporadas con ‘La Misilera’, destacando los problemas extradeportivos que vivieron esta temporada, como lo fue los retrasos en los pagos y la constante quita de puntos:

Tarek Carranza se despidió con un sentido mensaje en Instagram.

“Cuando me dijeron para firmar no lo dudé, sabía que iba a ser un nuevo reto en mi carrera llegar a un club grande con tanta historia. Fueron 2 años muy lindos, de muchas altas y bajas pero siempre con grupos humanos muy buenos que supimos levantarnos cuando las cosas se pusieron feas. En el 2021 logramos un torneo internacional después de 20 años y pudimos quedar en la historia del club. En el 2022 el objetivo era el mismo, pero conforme pasaron los meses el objetivo fue cambiando por temas extra futbolísticas que son de conocimiento”, continuó.

Durante sus dos temporadas en Sport Boys, Tarek Carranza fue titular para los cinco técnicos que pasaron por la institución: Teddy Cardama, Gustavo Álvarez, Ytalo Manzo, Walter Fiori y Juan Alayo. En total disputó 45 partidos en los que marcó 5 goles y brindó 2 asistencias, aunque las lesiones le impidieron jugar bastantes encuentros.

Posteriormente a su despedida, el periodista deportivo y exgerente de comunicaciones del cuadro ‘chalaco’, Jorge Solari, señaló en su cuenta de Twitter que el jugador venía negociando una salida que no lo perjudique ni a él ni al club. No obstante, el jueves 24 de noviembre le enviaron una carta de despido.

Carranza no es el primer referente del Boys separado por la administración de Alfredo Matayoshi y el gerente deportivo Martín Hidalgo, ya que a inicios de noviembre le informaron a Luis ‘Cachito’ Ramírez y Claudio Torrejón, que no están en los planes para la próxima temporada.

Tarek Carranza marcó 5 goles con Sport Boys.

Refuerzos de Sport Boys para la temporada 2023

Sport Boys ya comenzó a moverse en el mercado de fichajes y estaría cerca de cerrar las contrataciones de Sebastián Penco, Diego Penny, Jean Deza y Alexi Gómez. Pese a que los fichajes aún no fueron anunciados, varios hinchas ‘rosados’ criticaron los dos últimos en redes sociales, debido a los antecedentes de indisciplina de ambos jugadores.

Por su parte, en reemplazo de Juan Alayo, el nuevo técnico sería el argentino Omar ‘Turco’ Asad. No obstante, en los últimos días también sonó fuerte el nombre de Nolberto Solano, quien incluso confirmó que dirigiría al cuadro ‘chalaco’, pero las negociaciones se habrían enfriado: “Ahora me toca un desafío duro. Voy a ser técnico de Sport Boys, pero todavía tengo que firmar el papel, estoy a una firma nada más. El documento no tendría que pasar de estos días”, declaró ‘Ñol’.

