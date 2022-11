Jean Deza será jugador de Cienciano tras publicar una pista irrefutable en redes sociales

Jean Deza será nuevo refuerzo de Cienciano para el 2023.

El atacante Jean Deza sería oficializado como jugador de Cienciano para la temporada 2023, luego de su paso por ADT de Tarma en la última campaña. El futbolista divulgó en sus redes sociales una imagen de las instalaciones del club cusqueño.

El mediocampista de 29 años estaba voceado como refuerzo de Sport Boys y se mencionó un acuerdo de palabra, a falta de la firma del contrato. Sin embargo, Deza decidió continuar su carrera en el ‘papá'.

El atacante subió una historia en su Instagram con el filtro de ‘boomerang’ en el que se aprecia el camerino del ‘Papá’ y acompañó el corto video con los emojis de un chocolate y una pelota de fútbol. La pista confirmaría que defenderá la camiseta roja la próxima temporada. El club cusqueño jugará Copa Sudamericana y está tratando de armar un equipo que le permita llegar pasar de la fase preliminar a la de grupos del torneo internacional.

La publicación de Jean Deza en su Instagram.

El club tiene previsto una presentación virtual de los recientes fichajes y cursó una invitación a los hinchas a conectarse. “Juntos hagamos historia. Este lunes, desde las 20:23 horas continuaremos presentando nuestros refuerzos para la próxima temporada de la Liga 1 y Copa Sudamericana. ¡Vamos con todo! #Cienciano2023 #PasionDelCusco”, citó el club en su cuenta oficial de Twitter.

Se está armando

Cienciano es uno de los clubes que anunció más refuerzos y renovaciones hasta el momento. El club cusqueño dio el primer golpe en el mercado de pases tras fichar a Alberto Quintero. El delantero panameño dejó Universitario de Deportes luego de seis temporadas, y ahora tendrá que poner la misma entrega y compromiso con su nuevo equipo. “Para mí es una gran alegría llegar al ‘Papá de América’. Voy a dar todo de mí para lograr los objetivos que se ha trazado el club”, fueron las primeras palabras del ‘Chiquitín’.

Otro jugador de la ‘U’ que también decidió llegar al Cusco fue Iván Santillán. No estuvo en los planes de Carlos Compagnucci para el próximo año, y decidió ponerse la del ‘Papá'. Cabe resaltar que ya sabe lo que es jugar en la altura pues perteneció al Real Garcilaso en 2012 hasta el 2018.

“Me siento muy contento de vestir esta camiseta tan grande. Muy feliz por este nuevo reto en mi carrera. Tuve la oportunidad de vivir en Cusco 7 años, sé como la gente de Cienciano alienta a su equipo, como lo vive tanto en el estadio como afuera, lo que significa el club para ellos”, declaró el popular ‘León’.

El arco está asegurado tras la llegada de Patricio Álvarez, quien decidió no renovar con Sport Boys. Fue uno de los artífices que hizo que los ‘rosados’ no desciendan: jugó 34 partidos en la Liga 1. “Jugar un torneo internacional es muy bonito. Hay que ir paso a paso. Hacer una buena pretemporada, afianzar el grupo y pisar firme en el torneo local y en la Copa Sudamericana. Ya tuve experiencia en altura, jugué tres años en Arequipa y me fue muy bien”, declaró el guardameta.

A todos ellos también se unió Víctor Cedrón, el lateral Franco Medina y las renovaciones de Ayrthon Quintana, Carlos Beltrán, quien estuvo voceado para reforzar a los ‘cremas’. “Estoy feliz de seguir perteneciendo a una institución tan grande y poder competir el 2023 en la Copa Sudamericana y el torneo local. Prometo mucha entrega y sacrificio para poder lograr los objetivos”, confesó el volante.

Y las salidas de Patrick Zubczuk, Juniors Barbieri, Erick Perleche, Axel Chávez, Alexis Cossio, José Racchumick, Fernando Guerrero, Facundo Curuchet y Nicolás Rinaldi

