Edward Málaga tras conformación del nuevo gabinete: “El presidente no tiene idea a quién convoca”

Edward Málaga cuestionó designación de Heidy Juárez tras haber sido crítica de Pedro Castillo.

La decisión del presidente Pedro Castillo de conformar un nuevo gabinete ha provocado diversas reacciones en el Congreso, sobre todo aquellas con espíritu de crítica. Desde el grupo de no agrupados, Edward Málaga lamentó que el jefe haya designado a Heidy Juárez en la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables por los cuestionamientos de la nueva ministra hacia el gobierno de turno.

Desde su cuenta de Twitter, el legislador señaló que el jefe de Estado “no tiene idea a quién convoca” para que trabaje cerca a él. “Realmente, no sé quién gana este concurso de coherencia, si acaso ella o un presidente que no tiene idea a quién convoca”, expresó. Cabe recordar que Juárez ha sido una dura crítica del gobierno de Pedro Castillo llegando a tildarlo de inepto, pero hoy es parte del Ejecutivo.

“He firmado la moción de vacancia. Ha llegado la hora de que Pedro Castillo deje de victimizarse, rinda cuentas al país y asuma la responsabilidad por sus actos. El Perú es mucho más que este gobierno improvisado y corrupto”, han sido una de las muchas declaraciones de la ministra de la Mujer contra el presidente de la República. Juárez ha llegado a calificar al gobierno del más ladrón de la historia.

Heidy Juárez. Foto: Congreso

“Ante lo injustificable, correspondería ahora escuchar sus razones. O quizás, motivos, sea un término más apropiado”, fue el pedido de Edward Málaga ante los cuestionamientos surgidos en torno a la credibilidad de la ministra Juárez quien llegó al Congreso de la mano de Alianza para el Progreso, pero que fue retirada de dicho grupo parlamentario por presuntamente haber grabado conversaciones de bancada.

¿Quién es Heidy Juárez?

Heidy Lisbeth Juárez Calle juró como nuevo titular del Ministerio de la Mujer (MIMP) en Palacio de Gobierno, ante el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones. Entró en reemplazo del saliente titular de esta cartera, Claudia Dávila.

Juárez Calle, quien tiene 37 años, es abogada de profesión por la Universidad Privada Antenor Orrego. Se desempeñó como conciliadora extrajudicial en temas de familia, con experiencia en Demuna.

También trabajó en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) y en la empresa pesquera de su papá, Ethel Mercedes EIRL.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), obtuvo 16,186 votos durante las Elecciones Generales 2021 para ser representante de la región Piura. Postuló por el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP).

Heidi Juárez también es congresista de la república por el periodo 2021-2026.

El 5 de setiembre de este año, APP la expulsó del partido y del padrón de afiliados, luego de ser responsabilizada de filtrar unos audios de Acuña y la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones.

En el comunicado emitido por la agrupación apepista, se cuestionó que Juárez haya acudido a Palacio de Gobierno el día que se difundió la grabación en cuestión.

En el audio se escuchó a Acuña dar indicaciones a Camones y otros correligionarios para priorizar la aprobación el Pleno del proyecto de Alto Trujillo, supuestamente con el fin de beneficiar su entonces candidatura como gobernador regional de la Libertad. En ese mismo documento se reprochó la “actitud de favorecimiento” de Juárez hacia el gobierno.

“No sé bajo qué parámetros han establecido para indicar que yo he filtrado esos audios. Me voy a hacer respetar. Yo no he grabado, no he filtrado esos audios”, dijo Juárez en su defensa. La filtración de esos audios le costó a Camones la titularidad en la Mesa Directiva, cargo que luego sería ocupado por el congresista José Williams.

El 2 de noviembre de este año, el vocero y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, solicitó la incorporación de Heidy Juárez a su bancada. A través de un oficio enviado al oficial mayor del Congreso, José Cevasco Piedra, se realizó el pedido. Tras su juramentación como ministra, Podemos mostró “sorpresa” por aceptar el cargo de manera “inconsulta”.

SEGUIR LEYENDO