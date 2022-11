Heidy Juárez acepta solicitud de Podemos Perú y renuncia a la bancada tras asumir como ministra

Gabinete Betssy Chávez tomó juramento esta noche. TV Perú

La legisladora Heydi Juárez aceptó no integrar más la bancada Podemos Perú luego que este le solicitara su renuncia. El grupo parlamentario se mostró en contra de la designación de la congresista en el puesto de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Podemos Perú toma con sorpresa y asombro la designación de la congresista Heydi Juárez Calle como ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aclaramos que la decisión es estrictamente personal y se realizó sin consultar a los miembros del grupo parlamentario”, manifestó la bancada legislativa a través de un comunicado.

Juárez juramentó en el cargo, el último viernes 25, de la mano del presidente Pedro Castillo. De esta manera, ahora integra el reciente Gabinete Ministerial conformado por el mandatario y presidido por Betssy Chávez, exministra de Cultura y anterior titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por mi amada región Piura, sí juro”, manifestó la nueva titular del MIMP durante su juramentación en el Palacio de Gobierno.

El fundador y vocero del partido Podemos Perú, el también parlamentario José Luna Gálvez, se pronunció sobre el hecho a través de sus redes sociales.

“(La decisión) responde a actos personales de la congresista Juárez, quien ingresó a nuestra bancada en condición de invitada. Podemos Perú no participa, ni tiene injerencia, en la designación de autoridades o las decisiones del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Agradeceré que presente su renuncia a la bancada”, escribió mediante su cuenta de Twitter.

Juárez no llegó al Parlamento con la bancada Podemos Perú.

Abrupta salida de Alianza Para el Progreso

La ahora titular del Ministerio de la Mujer también enfrentó severas críticas, a través de las redes sociales, de su anterior colega de bancada (Alianza para el Progreso - APP) Lady Camones.

Ambas enfrentaron un tenso enfrentamiento, meses atrás, luego que Camones Soriano, en ese entonces titular del Congreso, la acusara de grabarla en una reunión privada de su grupo parlamentario. Según determinaron las pericias que desarrolló APP, la grabación provino desde el lugar donde se encontraba ubicada Heydi Juárez.

“No sé bajo qué parámetros han establecido para indicar que yo he filtrado esos audios. Me voy a hacer respetar. Yo no he grabado, no he filtrado esos audios”, aseguró la congresista.

Los audios, difundidos a través del portal Epicentro, daban cuenta de un presunto interés de César Acuña, líder de la organización política, en acelerar determinados procesos en el Legislativo en relación a un proyecto de ley.

Puntualmente, se escuchó a Acuña brindar indicaciones a Camones Soriano, así como a otros correligionarios, para priorizar la aprobación en el Pleno del proyecto de Alto Trujillo. El hecho tenía como objetivo, aparentemente, beneficiar su entonces candidatura al Gobierno Regional de la Libertad.

El escándalo le costó a Lady Camones su cargo como presidente del Congreso, puesto que sería ocupado poco después por el legislador José Williams (Avanza País). Mientras tanto, Juárez abandonó la bancada de Alianza Para el Progreso. A su salida, fue recibida por la bancada Podemos Perú, mediante una solicitud de José Luna Gálvez el pasado dos de noviembre, del que deja de formar parte este sábado 26.

