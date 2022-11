Latina TV respondió a las críticas por transmisión incompleta de partidos del Mundial Qatar 2022

Latina TV fue criticado por transmisión incompleta del Mundial de Qatar 2022.

El Mundial de Qatar 2022 es, sin duda, el evento deportivo más esperado del año. Y es que tuvieron que pasar varios meses para que el pasado domingo se lleve a cabo la inauguración y el primer partido entre el país organizador y Ecuador. Sin embargo, lo que causó asombro en los hinchas nacionales fue que Latina TV, empresa que había garantizado la transmisión de la cita mundialista en su totalidad, haya incumplido su propuesta, lo cual generó una ola de críticas en redes sociales. Sin embargo, la compañía salió al frente este lunes 21 de noviembre para responder por este polémico asunto.

En efecto, fue a través de sus plataformas digitales que el canal de San Felipe dio a conocer que emisión de todos los compromisos se iba a cumplir, aunque no siempre en directo, sino que abría la chance de que los usuarios puedan verlo en repetición. “Latina transmitirá 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 partidos restantes podrán verse EN DIFERIDO un día después a través de Latina Play y el app de Latina”, se lee en la publicación.

Latina TV y su anuncio por la transmisión de partidos del Mundial de Qatar 2022.

De la misma manera, difundió un enlace en donde dio a conocer la lista de encuentros, tanto los que serán emitidos de manera directa, como los que serán en diferido. Entre los que destacan de la primera lista son los siguientes: Francia vs Australia, Portugal vs Ghana, Brasil vs Serbia, Inglaterra vs Estados Unidos, Argentina vs México, Portugal vs Uruguay, etc. Asimismo, los que podrán ser visualizados 24 horas después son: Argentina vs Arabia Saudita, España vs Costa Rica, Uruguay vs Corea del Sur, Holanda vs Ecuador, Francia vs Dinamarca, entre otros más.

Pero eso no fue todo, ya que Latina TV resaltó que luego de la disputa de la fase de grupos, la programación se desarrollará en vivo. Es decir, todos los encuentros de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.

Cabe mencionar, que los 32 encuentros en diferido se podrán ver a través de la página web de Latina Play o también descargando la app en tu dispositivo móvil (Android o iOS), registrándose de forma gratuita.

A continuación, toda la programación del Mundial de Qatar 2022:

Programación de Latina TV del Mundial de Qatar 2022.

Enviados a Qatar

Latina TV envió a cuatro periodistas para que informen de todos los acontecimientos de las selecciones participantes en la Copa del Mundo. Ellos son Steve Romero, Paul Pérez, Juan Palacios Casas y Joseph Fajardo. De hecho, estuvieron en la ceremonia de inauguración y estuvieron atentos a lo que ocurría en el primer duelo entre Qatar y Ecuador, el cual terminó siendo un triunfo meritorio para los sudamericanos.

Críticas en redes sociales

Pero la molestia de los aficionados se hizo notar mediante las redes sociales este lunes 21, luego de que muchos estuvieron pendientes del encuentro entre Inglaterra e Irán, proyectado para las 8:00 (hora peruana), aunque el canal de televisión siguió con la programación que tenía establecida con anterioridad y el compromiso no se pudo visualizar.

Y es que en todos los programas que se transmiten en Latina TV, hacían hincapié en que era el canal del Mundial de Qatar 2022 y que todos los partidos se podían seguir a través de su señal abierta, aunque no habían especificado si eran en vivo o en diferido, generando una confusión y, por lo tanto, las críticas de los peruanos que, a pesar de no poder ver a la ‘bicolor’ en este magno evento deportivo, el hecho de que hayan otros ‘cracks’ a seguir como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y demás, causaba un interés en seguirlo.

Meme contra Latina TV. Twitter

Usuarios contra Latina TV. Twitter

SEGUIR LEYENDO