Lucecita Ceballos asegura que la relación con su esposo ha madurado: “No tiene celos y me apoya”

Lucecita Ceballos habla de la relación con su esposo tras incursionar en la actuación.

Lucecita Ceballos habló de la relación que tiene hoy en día con su esposo tras incursionar en la actuación con ‘Al Fondo Hay Sitio’. La colombiana tiene casi tres décadas de romance con su esposo, además de dos hijos y una nieta.

La conductora y actriz siente que su matrimonio ha madurado, pues no existe celos de parte de su pareja. Al contrario, siente que hay mucho entendimiento. Como se sabe, su personaje tiene una relación con Joel Gonzáles, el hijo mayor de Charito.

“Él me apoya en todo. Ahora estoy en ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde mi personaje tiene una relación sentimental con alguien y él no tiene celos, eso significa que mi esposo y yo hemos madurado mucho como pareja, el apoyo está de principio a fin”, indicó Lucecita Ceballos después de culminar las grabaciones de ‘En esta cocina... Mando yo’, de América TV, programa que será emitido este domingo 27 de noviembre.

“Es la primera vez que los visito, llegué emocionada, pero también nerviosa. Brenda (Matos) y yo hicimos buena dupla, como lo hacen Kimberly y Dalila. Ella es una chica que quiero bastante, y más que estrés, tuvimos mucho afán porque queríamos ganar; más que estrés, fue adrenalina”, indicó.

Lucecita Ceballos dejó claro que sí sabe cocinar, pues aprendió desde los 17 años, edad en que se casó. Además, señaló que le gusta la comida peruana.

“Sí sé cocinar, yo me casé a muy corta edad, a los 17 años, y desde entonces decidí aprender, y cocino bien. Me encanta la cocina peruana y los platos criollos me salen muy ricos, me llamó mucho la atención la variedad, la creatividad, este es uno de los países donde se come más rico”, remarcó.

Lucecita Ceballos incursionó en la actuación con el personaje de Dalila. (Instagram / Captura)

La colombiana señaló que está abocada en la actuación. Sin embargo, se da tiempo para todo, su matrimonio, sus hijos y su nieta. “que es la nena que nunca tuve como madre, porque tengo dos hijos, y soy muy feliz en esa faceta”.

“Aún continúo en la serie, Dalila trae sorpresas. Me siento muy contenta con el resultado de mi participación, y mientras siga el personaje, voy a estar feliz de hacerlo. Me encanta la actuación, me encantaría tener otras propuestas actorales, vamos a ver qué dice el destino, y también me gustaría entrar al mundo de la conducción, la conducción y la actuación son mis dos grandes pasiones”, resaltó Lucecita, quien compitió en el programa de Ethel Pozo con Susy Díaz y Florcita Polo, a quien no dudó en aconsejar tras su separación con Néstor Villanueva.

“Un consejo, no solo para Flor, sino para todas las mujeres en general, un matrimonio es algo serio, es verdad que en el camino pueden aparecer decepciones, así como hay cosas que te enamoran, también hay cosas que te desaniman, pero creo, que, mientras no existan faltas de respeto, agresiones físicas o verbales, que sí ameritan una separación, todo se puede superar”, concluyó.

¿A qué se dedica el esposo de Lucecita Ceballos?

Lucecita Ceballos está casada desde casi tres décadas con Rony Ríos, con quien tiene dos hijos y una nieta. Se casó con su gran amor cuando tenía 17 años. Además de ser representante de la actriz y modelo colombiana, también es empresario y hombre de negocios.

En una entrevista para El Popular, la colombiana contó que pese a vivir y trabajar juntos, no conviven mucho tiempo, pues el viaja constantemente. Sin embargo, la distancia ha hecho que su relación se fortalezca más.

“Nosotros nos apoyamos mutuamente y si él tiene que viajar, no hay ningún tipo de desconfianza o problema, tenemos tantos años juntos, sabemos entendernos, hay confianza. Entiendo que tiene que trabajar, así que estará yendo y viniendo”, contó en aquel momento.

