Lucecita Ceballos cuenta detalles de su ingreso a Al Fondo Hay Sitio y su vínculo con Joel Gonzales

Lucecita Ceballos como 'Dalila' en Al Fondo Hay Sitio. (YouTube)

Lucecita Ceballos continúa abriéndose paso en la televisión peruana y ahora ha dejado a más de uno sorprendido con su participación en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Y es que, la actriz hizo su aparición en el último viernes 14 de octubre en el capítulo 81 de la teleserie nacional como ‘Dalila’, la posible nueva conquista de Joel Gonzales.

Como se recuerda, el popular ‘Cara de pez’ se encuentra en la búsqueda de una mujer con la que pueda formar una familia. Ante el fallido intento de regresar con sus exparejas, le pidió a Dios que le envíe una ‘señal’ y esta sería el inesperado encuentro con ‘Dalila’, quien ha mostrado tener una personalidad similar a la de Joel Gonzales y no es ‘pituca’.

Por ello, Lucecita Ceballos contó el proceso que tuvo que pasar para ingresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y señaló que está muy emocionada de formar parte del elenco de la producción nacional que se ha ganado el cariño del público y que cada día mantiene altas cifras de rating.

“Fue una sorpresota. Ya experiencia en actuación la tengo, lógicamente pasé por un casting. Tú sabes que para cada personaje, por más que seas conocido, pasas un casting. Feliz cuando me dijeron que iba a hacer el papel (...) Me siento bastante privilegiada, es un reto lindo que empiezo a asumir con toda la pasión y entrega que me caracteriza”, dijo para El Popular.

Asimismo, indicó que su personaje va a dar mucho de qué hablar y que tratará de conquistar el corazón de Joel Gonzales (Erick Elera). “Me gusta mucho la propuesta, porque el personaje es muy rico, Dalila tiene muchos matices, no puedo adelantar mucho (...) Joel viene decepcionado del amor y él le dice a Dios dame una señal y aparezco yo. Voy a tratar de llenar ese corazón, me voy a esforzar”.

Lucecita Ceballos estaría dispuesta a besar a Joel Gonzales si está en el guion. (Instagram / Captura)

Además, descartó ser la nueva ‘Fernanda de las Casas’, pues su personaje es muy diferente a la de la nieta de Francesca Maldini. “La primera impresión es que Dalila es una chica tranquila, centrada, madura, relajada, que no se complica por nada. Y eso le gusta a Joel porque está cansado de las pitucas. Está interesado en mí, ahora está en una etapa de atento conmigo. Vamos a ver si funciona sus estrategias de seducción”.

Finalmente, Lucecita Ceballos señaló que ya llevan dos semanas grabando, por lo que su participación en la producción de América TV no será corta. Incluso, aseguró que no teme besar a Erick Elera, pues todo es en base a la actuación y ella respetará lo que los guionistas escriban.

“Gracias a Dios he tenido conexión con Erick Elera, es súper lindo, buena vibra. Nosotros nos conocemos hace tiempo, por eso hay mucha confianza (...) Cuando uno se mete a la piel de un personaje, lo tiene que hacer bien. Si está el beso en el guion lo voy hacer, uno tiene que demostrar que es actriz”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO