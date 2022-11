Pedro García fue crudo y pesimista con Argentina previo al duelo con México por el Mundial Qatar 2022

Pedro García fue pesimista con Argentina previo al duelo con México por el Mundial Qatar 2022 (Instagram | REUTERS/Dylan Martínez)

El periodista Pedro García analizó las opciones de la selección argentina en el partido ante México por la fecha 2 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

La ‘albiceleste’ perdió 2-1 ante Arabia Saudita en su debut en la Copa del Mundo 2022 y si suma una segunda derrota podría quedar virtualmente eliminado. Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán este sábado 25 de noviembre ante México desde las 14:00 horas (de Perú) en el estadio Lusail.

Pedro García inició su reflexión respecto a las opciones que tiene Argentina ante México y consideró que el desempeño de Lionel Messi será clave.

“En Argentina juega un chatito que se llama Messi. Físicamente no anda bien, en la prensa argentina ha trascendido que está muy por debajo del ideal, no un poco. Lo cual es un problema. Pero qué pasa si Messi en un tiro libre o en un momento del inicio del partido, puede llevar a su equipo al gol, cambia toda la consideración”, afirmó el comunicador.

Sin embargo, advirtió que la ‘albiceleste’ depende de sus individualidades para lograr un triunfo, pero ante un trámite de partido adverso ante los ‘aztecas’ no vaticina una recuperación del cuadro gaucho.

“Creo, es una cosa que yo creo simplemente, si Argentina se comienza a complicar en el partido, no lo veo saliendo de la complicación. Yo creo que si rápidamente, vía un remate de larga distancia de Di María, cabezazo de Lautaro o vía una cosa que haga Messi, se pone en ventaja se va a conducir a la victoria, va a recuperar confianza rápido, automáticamente, y comenzar a jugar y rotar, y tal vez, con la lección aprendida, evitar que le puedan empatar”, dijo el enviado especial en su intervención en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Pedro García abundó en su explicación en un escenario en el que México marque el primer gol y el peso que significaría quedar eliminados en primera ronda del Mundial Qatar 2022.

“Pero, si se comienza a complicar en el partido, si comienza los 45 (minutos) del segundo tiempo en cero a cero que no lo puede ganar, no lo veo saliendo de eso. Peor aún, no lo veo saliendo de eso si es que lo madrugan. ¿Por qué? porque se les ve muy contenidos. Lo que debe ser esa concentración argentina de la puerta para adentro, lo que debe ser el cuarto de los jugadores, saben que si no la hacen (ganan) mañana (sábado) se van a Buenos Aires al toque. ¿Sabes lo qué es eso? Argentina en toda la historia del futbol moderno, posterior a Suecia 1958, solamente con Marcelo Bielsa de aquella vez, quedó afuera. Solamente esa vez no clasificó”, expresó.

García también se refirió a los jugadores que rodean a Lionel Messi en busca del sueño de coronarse con una nueva Copa del Mundo.

“Lo que será para ellos, para los compañeros de Messi, ser integrantes del equipo que no ayudó a Messi a ser campeón mundial. Y todo este dulce, por Argentina que hemos vivido, vía serie de televisión, no sé cómo se trabajaría de aquí en más. No sé qué discurso se expondría, más me gustaría que gane Argentina, conecto con Argentina y su equipo, ustedes también, no se hagan los mexicanos”, concluyó.

Arabia Saudita, que es líder del Grupo C con tres puntos, enfrentará a Polonia, que sumó un punto tras empatar con México en la primera jornada de la serie.

