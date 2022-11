Congresistas reaccionan a video de Betssy Chávez con Abel Sotelo: “Los amigos no se besan en la boca”

La situación legal de la también congresista podría complicarse con este video. (Andina)

El video de la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, en el que aparece besando en la boca a Abel Sotelo en una reunión de cumpleaños, provocó la reacción de diversas parlamentarios, quienes aseguraron que ella mintió “descaradamente”.

La controversia por la cercanía entre Chávez y Sotelo se originó luego de la emisión de un reportaje de Cuarto Poder, que reveló una presunta irregularidad en perjuicio del Estado, producto de la relación que sostuvieron.

El informe periodístico descubrió que tres familiares directos de Sotelo fueron beneficiados con trabajos en el propio despacho congresal de la nueva premier, quien aún mantiene su curul como representante de la región Tacna.

Ambos personajes fueron captados juntos en más de una ocasión.

Hace una semana, la exministra de Cultura se refirió a Sotelo como el “joven paisano”. La Fiscalía la investiga por presunto aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias.

Una de las congresistas que reaccionó al video a través de sus redes sociales fue Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular.

Que los amigos no se besan en la boca

Los amigos no se extrañan todo el día

¡Gente loca!

Los amigos no se llaman

A las dos de la mañana

Los amigos

¡No se deberían dormir en la misma cama!

Citando una popular canción y compartiendo el clip en cuestión, la parlamentaria tuiteó: “Que los amigos no se besan en la boca / Los amigos no se extrañan todo el día ¡Gente loca! / Los amigos no se llaman a las dos de la mañana / Los amigos no deberían dormir en la misma cama. Mintió descaradamente”.

Patricia Juárez, también de Fuerza Popular, afirmó: “El romance negado de Bettsy Chávez, la flamante Presidenta del Consejo de Ministros, quien le dio empleo al padre y hermanos del novio en el Estado”.

Rechazo a su designación

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, calificó de “lamentable” la designación de Betssy Chávez en reemplazo de Aníbal Torres. “Debe ser la mejor amiga, la engreída del gabinete para que le den el premierato... Es una provocación”, aseveró.

Jorge Montoya, legislador de Renovación Popular, se mostró en la misma línea de Alva y aseguró que apostar por Chávez es una “clara provocación por parte del aún mandatario contra el primer poder del Estado”.

Jorge Montoya ha sido uno de los congresistas que cuestionó la designación de Betssy Chávez como premier.

“Esta decisión solo afecta la gobernabilidad en nuestro país y de la que tanto pregona. Los congresistas sabemos sus intenciones y no claudicaremos en nuestros principios”, tuiteó.

El parlamentario de Acción Popular, Ilich López, consideró que Castillo “ha perdido una gran oportunidad” de poner al frente del Consejo de Ministros a un perfil conciliador con el Parlamento. “El nombramiento de una ministra que ha sido censurada genera más crisis”, comentó.

