Perú

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 7 de junio del 2026

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
Google icon
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo difundidos por La Tinka.

Fecha del sorteo: domingo 7 de junio de 2026

Número del sorteo: 4605

Resultados: 20, 33, 43, 53, 30

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

PUBLICIDAD

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

PUBLICIDAD

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Resultados ONPE al 80.988% EN VIVO: más de 520.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas

Resultados ONPE al 80.988% EN VIVO: más de 520.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez

Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

Admiradoras de Pamela López organizaron una colecta internacional para proyectar su imagen en una de las pantallas más famosas del mundo antes de su cumpleaños

Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

A qué hora juega Perú vs España HOY: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

El equipo de Mano Menezes tendrá difícil reto ante el que podría ser uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026. Hay mucha expectativa por este encuentro. Conoce los horarios

A qué hora juega Perú vs España HOY: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Mientras la ONPE avanza con el conteo oficial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, miles de usuarios convierten en tendencia términos que reflejan el clima político y las reacciones en redes

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Resultados ONPE de Roberto Sánchez EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de segunda vuelta del 7 de junio

Los peruanos acuden a las urnas para elegir entre dos modelos opuestos, en una definición marcada por la incertidumbre y la vigilancia de organismos electorales tras semanas de tensión política

Resultados ONPE de Roberto Sánchez EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de segunda vuelta del 7 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 80.988% EN VIVO: más de 520.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 80.988% EN VIVO: más de 520.000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez

Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio

Conteo rápido da empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori mientras que ONPE avanza con resultados oficiales

Las regiones donde Roberto Sánchez obtuvo mayoría: Puno, Apurímac y Cusco lideran el respaldo electoral, según el flash de Datum

ENTRETENIMIENTO

Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

Kyara Villanella presentó a su novio en un live de cocina con Keiko Fujimori y el momento se volvió viral: “¿Ataque de pánico?

Pablo Heredia sorprende a Shirley Arica, Paul Michael recibe consejo y le dicen “deja el trauma” a Pamela López en su salida a votar de ‘La Granja VIP’

Pamela López rompe en llanto tras emotiva sorpresa de sus hijos antes de cumplir 40 años: “Feliz cumpleaños”

Magaly Medina niega burlas por la muerte de Iván Paredes Yataco y tilda de amenazante al estudio

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs España HOY: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs España HOY: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: clasificación y puntajes tras la Semana 1

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así terminaron los partidos de la semana 1

Zoila La Rosa recordó cuando Cenaida Uribe intentó frenar su salida al extranjero: “Tengo pruebas de lo que hablo”