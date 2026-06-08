Resultados Gana Diario: números ganadores de este 7 de junio del 2026

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo difundidos por La Tinka.
Fecha del sorteo: domingo 7 de junio de 2026
Número del sorteo: 4605
Resultados: 20, 33, 43, 53, 30
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.
Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.
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Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.
¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?
El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:
Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.
Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.
Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.
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Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.
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