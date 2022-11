Giuliana Rengifo reveló que es víctima de extorsión: “Querían dinero para que no me maten”

Giuliana Rengifo. (Instagram)

Atraviesa un difícil momento en su vida. Giuliana Rengifo utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que viene siendo víctima de amenazas, pues dos sujetos le escribieron para indicarle que tienen planeado acabar con su vida si es que no les paga.

“El día de ayer recibí llamadas y videos de pistolas para extorsionarme. Querían dinero para que no me maten”, escribió la integrante de ‘El Gran Show’ en un primer momento.

Asimismo, la cumbiambera dio a conocer que ya sabría quiénes se encuentran detrás de esta extorsión. Ella también lamentó el nivel de inseguridad que se vive hoy en día en la ciudad de Lima.

“Son mandados por dos personas para que atenten contra mi vida. Qué terrible, Dios mío. Cada día nuestro país está más peligroso”, finalizó Giuliana Rengifo antes de comentar otros temas en sus redes sociales.

Cabe mencionar que en las últimas semanas la cantante de cumbia se ha visto involucrada en una verdadero escándalo al ser acusada de meterse con una hombre que tenía pareja.

La cumbiambera Arantxa Mori se presentó en el programa de Magaly Medina para decir que Giuliana Rengifo se metió en su relación sentimental y que no le importó saber que su entonces novio estaba con ella para adentrarse a su habitación y hasta dejar un brasier.

“En enero (2022) me entero de la amistad que ellos tenían, amistad de la cual yo no aprobaba. Veía gestos que no eran de una amiga. No me parecía correcto que se quede a tomar hasta altas horas de la noche”, dijo en aquel momento.

Asimismo, la integrante de Vanessa y las Tremendas comentó que su relación se quebró cuando se enteró que había un tiktok de Giuliana Rengifo en la habitación de su pareja. “Es una mujer mala, calculadora. No tiene reparos en pasar por quien sea para conseguir lo que quiere”, añadió.

Giuliana Rengifo aseguró que polémica no la afecta

La cumbiambero señaló que estar envuelta en una nueva polémica no afectó en absoluto su ensayo para ‘El Gran Show’, pues señaló que estar en el programa le ha ayudado a sentirme más segura y fuerte.

“No, estar en el show me ha ayudado a sentirme más fuerte, aquí he aprendido a soltar lo que se diga de mí para poder mostrar mi talento, aquí he crecido. Además, sé que Dios pone pruebas difíciles a quienes realmente las pueden superar, y yo estoy muy agradecida por tener trabajo y a tres personas, mis hijas, que me esperan en casa”, indicó.

