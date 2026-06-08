Segunda vuelta Elecciones 2026: consulta con tu DNI si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez ganó en tu mesa de sufragio

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez emitieron su voto - AFP

Tras finalizar la segunda vuelta de las Elecciones 2026, los resultados del conteo rápido de votos arrojaron un empate estadístico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Según Ipsos y Transparencia, el candidato de Juntos por el Perú (JP) alcanzó el 50.3% de votos, mientras que la lideresa de Fuerza Popular obtuvo 49.7%. Por su parte, Datum expuso que el primero cuenta con 50,14% y la segunda con 49,86%.

La ciudadanía ahora deberá esperar a los resultados oficiales del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los cuales se conocerán a mediados del mes de julio. Sin embargo, se puede conocer en tiempo real el avance del procesamiento de actas a nivel nacional a través de su página web.

PUBLICIDAD

Mientras se analizan los resultados, la ONPE también habilitó una herramienta, mediante su portal, para que los ciudadanos consulten los resultados de su mesa de sufragio utilizando su número de DNI.

Miembros de mesa electoral reciben formación en un aula con ventanas y cortinas rojas, preparándose para sus funciones electorales. (Paula Díaz Elizalde)

Paso por paso

Los electores interesados en conocer cuál fue el candidato ganador en su mesa pueden consultar los resultados siguiendo unos sencillos pasos:

resultados electorales de la ONPE : https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/actas Ingresa al portal oficial de

Una vez dentro, en la sección de actas, dirígete a la pestaña “Por número de mesa o DNI”

Introduce el número de tu mesa de sufragio o, en caso de no recordarlo, puedes utilizar directamente tu número de DNI .

Si aparece la palabra “ contabilizado ”, significa que los datos de esa mesa ya fueron incorporados al sistema y podrás ver qué candidato o agrupación política obtuvo la mayor cantidad de votos.

Allí verás toda la información relacionada a tu mesa de sufragio y los resultados finales de la votación. Incluso, podrás visualizar tu acta de escrutinio que llenaron los miembros de mesa.

Si, en cambio, se muestra el estado “pendiente”, los votos de esa mesa aún no han sido procesados ni publicados en la plataforma.

De acuerdo con la ONPE, la actualización de datos es constante y responde al avance del procesamiento de actas en los diferentes centros de cómputo.

Conteo rápido en Lima

El conteo rápido integral realizado por Ipsos Perú para Transparencia, basado en una muestra nacional y del extranjero, arrojó un empate técnico entre los candidatos presidenciales, con diferencias mínimas dentro del margen de error. El estudio se realizó sobre 1,037 actas oficiales y presenta un nivel de confianza del 95%.

PUBLICIDAD

En Lima, Fujimori lideró con 63.6% y en regiones Sánchez obtuvo 57.4%. En zonas urbanas, Fujimori sumó 53.9% y Sánchez 46.1%; en zonas rurales, Sánchez alcanzó 69.0% y Fujimori 31.0%.

Tras conocer estos resultados, Sánchez, desde un escenario instalado en la plaza San Martín, dirigió un mensaje a los asistentes y vinculó la jornada electoral con un proceso de recuperación democrática.

“Hermanos. Compañeros. Pueblo de todas las sangres. Pueblo profundo. Pueblo peruano. Hoy, en esta noche bendita, en que nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos”, expresó ante la multitud.

PUBLICIDAD

En tanto, Fujimori anunció que respetará resultados oficiales. “El trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros: el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo”, dijo la candidata.