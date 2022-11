JungKook, el cantante de BTS que participó en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022 y deberá cumplir con el servicio militar

Jeon Jung-kook interpretó Dreamers, la canción oficial de la Copa del Mundo (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

Como en cada Copa del Mundo, este domingo al mediodía se realizó la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 en la cual Jungkook fue el encargado de realizar el espectáculo. El artista de 25 años cantó Dreamers en este importante evento deportivo.

Jungkook de BTS y “Dreamers”: qué dice la letra de la nueva canción del Mundial Qatar 2022 El cantante y bailarín surcoreano debutó, de la mano del qatarí Fahad Al Kubaisi, con gran éxito en la impactante ceremonia inaugural del torneo más importante de la FIFA VER NOTA

Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook, es un cantante y bailarín surcoreano. Es uno de los artistas con más fama internacional, junto con la banda a la que pertenece BTS se conviritó en uno de los fenómenos mundial más importantes de la música donde debutó a los 15 años, por lo que pasó gran parte de su adolescencia formándose para ser un ídolo del K-pop. Además, antes de unirse a BTS viajó a Los Ángeles para tomar clases de baile.

Dentro de la banda, el artista produjo canciones como Love is Not Over y Magic Shop. También, tuvo algunos solos, Begin, Euphoria y My Time. En junio, el cantante colaboró en Left and Right junto a Charlie Puth. El video de la canción logró superar rápidamente más de 100 millones de visitas.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”: el tema de La Mosca para alentar a la selección argentina que ya se hizo viral A pocos días de que comience el Mundial de Qatar, la banda liderada por Guillermo Novellis sorprendió con una particular versión de una de sus clásicas canciones VER NOTA

“Creo que me convertí en una muy buena persona que puede ser amada por mucha gente. Estoy muy agradecido por el hecho de que otros miembros, los más antiguos, me hayan dado muchos comentarios, positivos o negativos”, dijo Jungkook en una entrevista para la revista Rolling Stone.

Jungkook se animó a lanzar temas como solista, pese a que es un integrante de BTS, y se espera que en los próximos meses los integrantes de la banda tomen un descanso, ya que se enlistarán en el ejército para hacer el servicio militar, el cual el obligatorio para todos los hombres en Corea de Sur.

Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook, es un cantante y bailarín surcoreano (Photo by Mohamed Farag/Getty Images)

Semanas atrás, BTS, el exitoso grupo surcoreano de K-pop, anunció que realizará un alto en su carrera para que sus integrantes puedan cumplir con el servicio militar, que en su país es de carácter obligatorio y dura entre 18 y 21 meses.

Uruguay llegó a Qatar y apunta a su debut con Corea del Sur: “Lo más importante es el primer partido” Los dirigidos por Diego Alonso arribaron en territorio qatarí para iniciar su travesía por la Copa del Mundo VER NOTA

Así lo anunció oficialmente la agencia que representa al grupo, al destacar que Jim, el mayor de los miembros de la banda con 29 años será el primero en sumarse a las filas militares. Por su parte, la compañía Bighit Music, que administra los destinos de la banda, también emitió un comunicado en el que arriesgó que BTS volverá a estar junto en 2025.

“Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor de 2025 después de su compromiso de servicio militar”, revelaron en el comunicado.

Jungkook tiene 25 años y se prepara para cumplir con el servicio militar en Corea del Sur (Photo by Michael Steele/Getty Images)

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para hombres de entre 18 y 28 años, aunque históricamente se han tramitado algunas excepciones para deportistas y artistas que representan al país en el plano internacional. En ese sentido, varios legisladores pidieron en su momento un tratamiento especial para los integrantes de BTS, quienes desde 2013 es el grupo de exportación más importante en la historia de ese país.

Corea del Sur tiene vecinos muy poderosos como China y Rusia, así como una Corea del Norte que hace alardes belicosos, muchos consideran que el requisito del servicio militar contribuye a la igualdad social y cualquier intento de tomar una salida fácil ha suspendido o arruinado las carreras de varios artistas y otras figuras públicas.

Jeon Jung-kook, la figural mundial del día, actualmente estudia entretenimiento y telecomunicaciones en la Universidad Global Cyber. Previamente, en 2017 se graduó con un título de Artes Escénicas en la escuela de Arte de Seúl.

Seguir leyendo: