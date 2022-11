Los rostros de la injusticia: 365 son buscados por feminicidio y violación sexual en el Perú

La vida de las mujeres en Perú sigue en riesgo. La tasa de feminicidas sigue aumentando con el paso de los años.

Los buscan para que sus crímenes no queden impunes. El caso de la turista mexicana Blanca Arellano colocó nuevamente en mesa de debate las medidas que se están tomando para que crímenes contra la vida de las mujeres no sigan ocurriendo. De acuerdo a la información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en los últimos cinco años se han registrado 674 feminicidios, siendo 20 de ellas de nacionalidad ajena a la peruana. Como una de las medidas para identificar a los sujetos que atacan a estas ciudadanas, el Ministerio del Interior (MININTER), por medio del Programa de Recompensas, actualiza los nombres de los abusadores y feminicidas que siguen como no habidos.

El Programa de Recompensas promueve la participación de los ciudadanos para que brinden información para identificar y capturar a miembros de organizaciones criminales o requisitoriado.

El Perú en cifras

Diariamente se actualiza el reporte de requisitoriados por delitos que atentan contra los ciudadanos. Hasta el 25 de noviembre de este mes se ha detectado a 21 personas buscadas por feminicidio, como autores y/o cómplices; 3 por feminicidio en grado de tentativa.

Más de 670 feminicidios se registran en el Perú desde el 2017

En este grupo también se incluye a 52 personas por casos de violación sexual y 289 por cometer este mismo abuso en menores de edad, según las cifras que se reportan en el sistema del Programa de Recompensas. Con esta información, se precisa que un total de 365 requisitoriados que ejecutaron estos crímenes.

El dato: 6.9% de las mujeres entre los 15 y 49 años han sufrido de violencia física por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses.

Según el MIMP, el 58.9% de la población en Perú expresa una tolerancia social a la violencia contra las mujeres, lo cual hace referencia a que más de la mitad de los habitantes ha normalizado y aceptado este tipo de escenarios violentos en sus vidas. Otro dato de preocupación es que el 27.2% de personas en el país considera que la mujer merece recibir un castigo si no cumple con su rol de esposa, madre u otro impuesto por la sociedad.

Feminicidios en Perú.

No más mujeres en riesgo

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio Público compartió en sus canales oficiales una serie de datos alarmantes sobre los actos violentos en contra de ciudadanas nacionales y extranjeras.

Este balance se realizó contando los casos de enero del 2017 a octubre del 2022. La figura nos indica que el 32.5% de víctimas de feminicidio en el Perú tenían una edad entre los 25 y 34 años. Sobre las nacionalidades, las peruanas representan 651 de los crímenes, seguido de ciudadanas venezolanas con 18 muertes.

Recuerda, si eres víctima de violencia o eres testigo de un acto violento, acude a un Centro de Emergencia Mujer para recibir información y orientación por parte de las autoridades, o llama a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Feminicidios en Perú. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Ministerio de la Mujer realizará visitas domiciliarias para prevenir feminicidios

Se dio a conocer la implementación de una nueva estrategia de “casa por casa” para la prevención de feminicidios, a través de visitas domiciliarias y el seguimiento permanente a las víctimas de violencia. “En el último quinquenio hemos pasado de tener 84 feminicidios a tener 141 en el 2021. Si bien la cifra ha bajado este año, es preocupante porque en lo que va del 2022 ya se superó los 100 casos”, precisó la ministra Claudia Dávila.

La autoridad considera que con esta iniciativa, no solo se buscará disminuir la tasa de feminicidios en el Perú, sino también acompañar a las víctimas y empoderarlas en esta lucha, “de manera que el agresor se sienta vigilado por el Estado”.

