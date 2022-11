Caso Blanca Arellano: presunto cómplice del feminicidio de turista mexicana declarará ante la Fiscalía

Compañero de universidad de Villafuerte lo habría acompañado a comprar varias bolsas de basura el día de la desaparición de la turista mexicana.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Juan Pablo Villafuerte Pinto, quien ha sido señalado por la Fiscalía de ser el principal sospechoso del feminicidio de la turista mexicana Blanca Arellano, hallada sin vida en Huacho. La tesis fiscal sostuvo también que este sujeto no habría actuado solo, precisando que pudo tener la ayuda de otra personas. En esta primera parte de la investigación se precisó que el otro involucrado en el crimen sería el estudiante Edson Amir Flores Obregón.

Durante la audiencia en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, el fiscal Marcos Collantes describió que Flores Obregón, mejor amigo de Villafuerte, lo acompañó a comprar los elementos que usaría para desaparecer el cadáver de la mujer. Ambos se habrían encargado de reunir: ocho bolsas de basura, dos cajetillas de cigarros y galletas en una bodega cercana a la casa donde vivía la víctima del feminicidio.

Cómplice del presunto citado hablará en Fiscalía

El 22 de noviembre se dio a conocer que el supuesto cómplice ya había sido citado por la Fiscalía para que rindiera su manifestación sobre su participación en el homicidio. Pese a que la orden estaría en curso para que este se acercara a declarar, el hermano gemelo de Edson Amir Flores Obregón negó que hayan sido notificados, además de desmentir que se haya dado a la fuga en medio de las investigaciones.

“A mi hermano gemelo lo están involucrando en un crimen que no cometió. Él no tiene nada que ver. Es estudiante de biología, lamentablemente ha sido compañero de aula de la persona (Juan Pablo Villafuerte). Algo que quiero recalcar es que en ningún momento ha llegado alguna notificación aquí, a mi domicilio invitándolo para que se acerque. Hemos escuchado a la prensa que está no habido, él está en mi domicilio hace varios días. Emocionalmente no está bien. Él va a brindar su declaración en el transcurso del día”, señaló el joven a las cámaras de Panamericana.

Hasta el cierre del informe del noticiero, el sindicado como cómplice no hizo su aparición en la División de Criminalística para rendir sus declaraciones y responder todas las preguntas sobre el caso que ha enlutado a Huacho y México.

¿Qué le pasó a Blanca Arellano?

La turista mexicana de 51 años decidió venir a nuestro país para conocer a un joven peruano, a quien conoció por tener los mismos intereses en un videojuego. Con Juan Pablo Villafuerte Tito, estudiante de medicina de la Universidad José Faustino Sánchez de Huacho, inició una amistad por redes sociales que terminó con el viaje de ella hacia Perú el 27 de julio del 2022.

Su estancia en el país la compartía con sus familiares en México, con quienes mantenía una constante comunicación. La última vez que supieron de ella fue el domingo 6 de noviembre. Días después, su sobrina pidió por Twitter que la ayudaran a encontrar su paradero. “Al pasar los meses mi tía me contaba que estaba feliz estaba tranquila y que su relación iba muy bien”, explicó la joven en la red social.

En la misma publicación compartió unas capturas donde Villafuerte le explicaba que la turista mexicana decidió irse por su cuenta porque “él no podía darle la vida que quería”. El miércoles 9 de noviembre, los pescadores de Huacho encontraron restos de una mujer desmembrada: brazos, torso y cabeza expuesta en la playa. Al verse expuesto en Internet, el peruano desmintió tener cualquier tipo de vínculo sentimental, precisando que la conoció porque era una indigente y le estuvo proporcionando ayuda económica.

Entre el 13 y 17 de noviembre se hicieron los primeros avances de la investigación, entre ellas, el allanamiento de la vivienda del presunto feminicida. Para el 21 del mismo mes se hizo la revisión de las cámaras de vigilancia, así como determinar los elementos que compró y que había usado para intentar desaparecer el cuerpo. El día 22, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el peruano mientras continúan desarrollando el caso.

