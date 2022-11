Dina Boluarte anuncia que no seguirá en el Gabinete Ministerial tras designación de Betssy Chávez

Tras la designación de Betssy Chávez como quinta presidenta del Consejo de Ministros, la vicepresidenta de la República Dina Boluarte anunció este viernes que no continuará en el próximo Gabinete Ministerial.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, tuiteó Boluarte, que estaba a cargo de la cartera Desarrollo e Inclusión Social.

“Agradezco la confianza brindada a mi trabajo y como vicepresidenta continuaré (…) respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido”, señaló.

Te puede interesar: Betssy Chávez es la nueva presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Aníbal Torres

El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial.

Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica. (1/3) — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) November 25, 2022

Castillo nombró como primera ministra a Chávez, quien se desempeñaba como titular de Cultura y es investigada por la Fiscalía por presuntamente contratar a sus allegados para cargos públicos.

“Por el respeto al estado de derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí juro”, dijo la nueva premier en una ceremonia fugaz en la que estuvo presente su predecesor, Aníbal Torres, cuya renuncia aceptó Castillo minutos antes de la medianoche.

El pasado 14 de noviembre, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado contra Chávez.

La investigación fue abierta después de que el programa Cuarto Poder denunciara que Chávez había contratado en el Ministerio de Cultura, y supuestamente facilitado el vínculo con otra entidad estatal, a los familiares del empresario Abel Sotelo con quien tiene relación personal, según mostraron las imágenes del espacio periodístico.

Betssy Chávez es la nueva presidenta del Consejo de Ministros | TV Perú

Chávez, de 33 años, es una abogada nacida en Tacna, y ejerció anteriormente como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno actual, un cargo por el que fue censurada por el Congreso.

También es congresista, un puesto para el que se postuló por Perú Libre, un partido autodenominado marxista y que llevó también a la Presidencia a Castillo. No obstante, Chávez abandonó en diciembre pasado esa formación, al igual que hizo el mandatario meses después.

Cuestionan nombramiento

El Congreso reaccionó a la designación de Betssy Chávez como primera ministra tras la dimisión de Aníbal Torres. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), calificó de “provocación” el nombramiento de Chávez, quien se desempeñaba como titular de Cultura y es investigada por la Fiscalía por presuntamente contratar a sus allegados para cargos públicos.

“Debe ser la engreída del gabinete para que le den el premierato. Por supuesto que es una provocación y un choque para enfrentar al Legislativo. La democracia está en peligro, nos vamos a quedar sin Congreso”, señaló Alva.

Por su parte, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, indicó que se trata de una designación “insultante” por parte del presidente Pedro Castillo. Y para la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, Chávez no cuenta con “mérito” para tomar el cargo.

“Estábamos esperando quién iba a ser peor que Aníbal Torres y Castillo ha encontrado la persona idónea. Es su principal defensora. (…) No creo que mi bancada le dé la confianza al gabinete de Chávez”, continuó.

En tanto, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, consideró que es “la última oportunidad del Gobierno para designar un gabinete de izquierda [y] cumplir las promesas de campaña”.

SEGUIR LEYENDO