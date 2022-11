Betssy Chávez, la investigación de la Fiscalía en su contra y otros cuestionamientos a la nueva premier

Betssy Chávez es la nueva titular de la PCM. (Andina)

La congresista Betssy Chávez Chino juró como nueva presidenta del Consejo de Ministros, en una ceremonia presidida por el jefe del Estado, Pedro Castillo, y se convirtión en la quinta titular de la PCM en un momento en el que el Ejecutivo y el Legislativo debetan si se le negó o no la confianza solicitada por Anibal Torres y en el que la Fiscalía investiga preliminar a la hoy ex ministra de Cultura, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.

El 14 de noviembre, se conoció que el Ministerio Público dispuso iniciar las diligencias preliminares para el esclarecimiento de los hechos relacionados a la presunta contratación de allegados en cargos en el Estado. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ordenó la investigación preliminar en un plazo de 60 días.

Esta medida fue tomada luego de que el programa dominical Cuarto Poder emitiera un reportaje en que da cuenta de presuntas irregularidades detectadas en la contratación en cargos en el estado de dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante a quien se vincula sentimentalmente con la hoy presidenta del Consejo de Ministros.

"Cuarto Poder" presentó nueva denuncia contra funcionaria.

Relación entre Abel Sotelo y Betssy Chávez

Para el programa dominical, no es casualidad que Antonio y Abel Sotelo, padre e hijo respectivamente, trabajen para el Estado y señala que la funcionaria, es “madrina” de toda la mencionada familia, y presentó imágenes donde se observa que se frecuentan y que mantendrían una estrecha relación que, según sugiere el reportaje, iría más allá del ámbito laboral.

El reportaje indica que la confianza entre Abel Sotelo y Betssy Chávez era más que evidente y habría llegado al nombramiento de este como representante del Ministerio de Trabajo ante Senati.

Este hecho se concretó el el 12 de enero del 2022 gracias a una resolución ministerial firmada por Betssy Chávez. Además, según el dominical, Abel Sotelo registra tres visitas al “despacho” de la ministra cuando era titular de la cartera de Trabajo.

Las fechas exactas de los mencionados encuentros serían durante: el 8 de noviembre, el 24 de noviembre y el 13 de diciembre del 2021. Sin embargo, meses después, Antonio Sotelo habría pasado a trabajar en la sede de Cofopri ubicada en la ciudad de Tacna. De acuerdo al dominical, hasta ese lugar, Betssy Chávez viajó y visitó a Antonio Sotelo con quien se tomó una fotografía que circuló internamente en toda la institución.

Ataques a la fiscal y a los periodistas

Recientemente, a través de sus redes sociales, Betssy Chávez se refirió a los periodistas como “sicarios de la información”.

“Hola amigos como están, dentro de unas horas voy a estar en Lima, señores sicarios de la información no vayan a mi domicilio, voy a ir primero a PCM, me pueden encontrar allí, no les voy a dar declaraciones”, expresó.

Además, comparó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como “Blanca Nélida Colán”, la fiscal de la nación durante el régimen fujimorista.

Chávez indicó que sus expresiones responden a los reportes de un sector de la prensa sobre un presunto allanamiento en su despacho congresal. “La prensa está haciendo un show de Patricia Benavides, nuestra Fiscal de Nación, Blanca Nélida Colán 2.0″, expresó.

Censura por huelga de controladores aéreos

En mayo de este 2022, Betssy Chávez fue censurada como ministra de Trabajo por autorizar una huelga de los controladores aéreos, que ocasionó la cancelación de varios vuelos durante Semana Santa. Tras dejar el cargo, la funcionaria retornó a sus labores como parlamentaria de Perú Democrático —ya que había renunciado a Perú Libre—. En agosto volvió a integrar la PCM, pero ahora estaba a cargo del Ministerio de Cultura. Este viernes se convirtió en la primera premier juramentada más joven de la historia del Perú.

