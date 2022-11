Defensoría del Pueblo pide que Gabinete de Pedro Castillo sea “paritario” y con miembros adecuados para el cargo

La titular de la Defensoría también solicitó que el nuevo premier sea una persona "dialogante". (Andina)

Aníbal Torres, exjefe del Gabinete, planteó una cuestión de confianza que fue rechazada por la Mesa Directiva del Congreso. Debido a ello, Pedro Castillo, tomó esta acción como una denegatoria fáctica de esta iniciativa, por lo que anunció que formaría un nuevo equipo ministerial.

Debido a este escenario de crisis política, Eliana Revollar, defensora del Pueblo, expresó su preocupación por dicha situación y pidió al Ejecutivo que forme un Gabinete paritario. Sumado a ello, indicó que este debería estar conformado por personas que tengan un perfil adecuado para desempeñarse en dicho cargo.

“La Defensoría ve con mucha preocupación el escenario nacional por la confrontación en la que están el poder Ejecutivo y Legislativo, por el uso excesivo y exagerado que tienen de los mecanismos de control que establece la propia Constitución”, dijo a los medios de comunicación.

“Ha ocurrido la renuncia del premier, la Defensoría del Pueblo aspira a que la conformación de ese nuevo Gabinete sea paritario, que sean personas idóneas para el cargo y que realmente haya una posibilidad de tender los puentes del diálogo”, añadió en sus declaraciones.

Además, luego de participar en un evento protocolar, Revollar también precisó que urge que el nuevo(a) titular del Consejo de Ministros sea una persona “dialogante”; es decir, que tenga la capacidad de mitigar las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder establecer los “consensos mínimos”.

“Aspiramos que haya esa posibilidad de diálogo. No olvidemos que hace pocos días estuvo la OEA y está pendiente su informe, pero vemos que la polarización sigue y eso preocupa. Sinceramente, nosotros vemos con bastante preocupación, creemos que hay un pronóstico bastante reservado”, indicó.

Mensaje de Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo brindó un mensaje a la nación luego de la respuesta del Parlamento a la cuestión de confianza que hizo Aníbal Torres la semana pasada.

Pedro Castillo anuncia renovación de Gabinete Ministerial tras aceptar la renuncia de Aníbal Torres

“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien agradezco su preocupación y el trabajo del país, renovaré el Gabinete”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello, el dignatario hizo un llamado a respetar el Estado Constitucional de Derecho, el equilibrio de poderes y la democracia. “Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos y los intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías”, demandó.

En esa línea, procedió también a respaldar la cuestión de confianza a través de la cual se planteaba derogar la Ley 31399, norma que, recalcó, “impide el derecho de todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum”.

“Leyes como la devolución de fondos del Fonavi o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo no lo hubiese decidido en un referéndum. Esta ley de manera arbitraria nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros como gobierno quisimos devolverla a todos los peruanos y peruanas este derecho que en el actual Congreso ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla”, acotó.

