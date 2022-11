Congresista Héctor Valer ha presentado una denuncia constitucional contra Aníbal Torres

En el epílogo del gabinete Torres Vásquez, el congresista Héctor Valer, ha anunciado que presentó una denuncia constitucional con el aún presidente del Consejo de Ministros; esto debido a que, según sostiene el parlamentario, el PCM habría cometido una infracción a la Constitución Política del Perú.

Así lo informó a través de sus redes sociales en donde adjuntó el documento en donde escribió que deben domar la furia del premier contra todos los ciudadanos y contra el Congreso de la República.

Acabo de presentar una denuncia Constitucional contra el Doctor Anibal Torres Vásquez PCM, por Infracción a la Constitución!!! Debemos domar las furias del Premier contra todo ciudadano y el Congreso de la República.

Basta de tanta confrontación!!! pic.twitter.com/PQJWrPvGZt — Héctor Valer Pinto (@HectorValer_PER) November 25, 2022

“Yo creo que los funcionarios públicos están en la obligación de respetar las leyes, están en la obligación de no traer falsas cuestiones de confianza al Congreso de la República, mucho menos engañar al pueblo del Perú; en esta ocasión, lamentablemente, el premier Aníbal Torres, trajo una cuestión de confianza no ajustada a la Constitución ni ajustada al reglamento del Congreso de la República, al extremo que ha cometido dos delitos, un delito que es coaccionar al parlamento para aprobar un proyecto de ley cuando no es su competencia el de impulsar esta aprobación del proyecto de ley”, detalló el congresista.

Además, el legislador adelantó que, con esta denuncia constitucional en contra de Torres Vásquez, el aún primer ministro podría ser sancionado hasta con 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos -para ello la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que admitir la demanda interpuesta por el parlamentario Valer-.

Recordemos que, a primeras horas de la noche, Aníbal Torres Vásquez, una vez más presentó su carta de renuncia, pero esta vez, luego de que desde el Congreso negaran la admisión de la solicitud de la cuestión de confianza presentada por el aún premier.

Minutos antes de la media noche el presidente de la República en su Mensaje a la Nación, exhortó a los parlamentarios a que “recapaciten” y que de plano, le han negado la confianza por lo que se formulará uno nuevo en las próximas horas.

Lo mismo expresó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas y el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quienes han replicado lo referido por el jefe de Estado.

Ante la Denegatoria de Confianza, toca despedirnos del Gabinete @anibaltorresv a quien le agradecemos su esfuerzo y trabajo. servir al país siempre será un honor. — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) November 25, 2022

