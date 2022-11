Congresistas de Perú Libre y del Bloque Magisterial consideran que Aníbal Torres debería dejar el cargo

Lo quieren fuera. Desde las bancadas oficialistas del Congreso de la República han hecho un llamado al presidente Pedro Castillo para que renueve a su gabinete; esto, luego de que la Mesa Directiva del parlamento no admitiera la solicitud del voto de confianza por parte del PCM, Aníbal Torres.

Américo Gonza de Perú Libre fue muy enfático al referir que el primer ministro debería dar un paso al costado.

“Así como defendemos al Gobierno del presidente Pedro Castillo, también defendemos la institucionalidad del Congreso; de tal manera que el señor Aníbal Torres, vocero del Gobierno, él no debió llegar a este punto de confrontación, lejos de poner paños fríos, hecha más leña al fuego, presentando una cuestión de confianza innecesaria y el resultado es este, que sea rechazado de plano por la Mesa Directiva y creo que debe quedar ahí y hecho esto, el señor Aníbal Torres debe renunciar al cargo”.

“¿Seguir peleándonos para qué?, ¿un año más perdido?, el señor Torres debe salir para empezar una nueva etapa y bajarle los ánimos para dialogar por el bien superior del país”, complementó.

Quien también se expresó fue Katty Ugarte del Bloque Magisterial y quien también formó parte del gabinete ministerial a inicios del año, mencionó que, presentar una cuestión de confianza no era una prioridad y que, así como su colega lo indicó, que el gabinete ministerial requiere cambios inmediatos.

“Por una parte el Pleno está en la facultad de debatir, es un tema tan álgido, entonces lo que hemos pedido los parlamentarios izquierdistas es que tenga que debatir, es un tema que el pueblo peruano quiere escuchar nuestra opinión; yo creo que hay temas mucho más importantes, la política de Gobierno del país está en una crisis permanente que ha cansado a todo el pueblo peruano. Yo creo que es hora de que se el gabinete tenga que oxigenarse, no solamente él sino también tenemos ministros de carpeta o de escritorio que van a las regiones y no solucionan problemas”, dijo Ugarte.

En la misma sintonía de Gonza y Ugarte, se expresó Edgar Tello, quien expresamente dijo que el presidente Pedro Castillo debe reorganizar el gabinete ministerial, ya que, éste se ha desgastado.

“Ya hemos visto que legalmente han argumentado que no pueden ir sobre procedimientos y no por cuestión de fondos, por eso no dan la confianza; esto también debe servir para que el presidente convoque a un nuevo gabinete, porque este ya está desgastado y esperamos que el nuevo gabinete no sea de loquitos, que sea un gabinete de unidad, de concertación, un gabinete conciliador que trabaje por el país”.

Otro legislador que también ha sido parte del Ejecutivo y que también se ha referido sobre la continuidad de Torres Vásquez, fue el ex primer ministro, Guido Bellido, quien, interpreta que el parlamento le ha negado la confianza al actual gabinete ministerial.

“La cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo versa sobre ley ordinaria que perfectamente puede ser derogada por el Congreso y no implica reforma constitucional, por tanto, procede cuestión de confianza y el Ejecutivo debe tomarlo por denegada y preparar el nuevo gabinete”

